Thực hư thông tin thượng úy tát nhân viên trạm dừng nghỉ là con lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên

Thứ Ba, ngày 12/11/2019 10:35 AM (GMT+7)

Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều bài đăng có nội dung thượng úy Nguyễn Xô Việt là con một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên thu hút sự chú ý của dư luận.

Liên quan đến vụ thượng úy tát nhân viên trạm dừng nghỉ, ngày 12/11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều bài đăng có nội dung thượng úy Nguyễn Xô Việt (cán bộ Công an Thị xã Phổ Yên) - người vừa bị Công an tỉnh Thái Nguyên đình chỉ 1 tháng để xác minh, làm rõ vụ việc là con trai của Đại tá Nguyễn Văn Vui - Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin về nội dung trên, Đại tá Vui cho biết điều này là không đúng sự thật, bản thân ông không có con trai. Đại tá Vui khẳng định mình chưa từng đi học ở nước ngoài, tin đồn đang lan truyền là vô căn cứ.

Những nội dung đồn đoán thượng úy Xô là con một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, chiều 10/11, một nhóm người đạp xe đạp thể thao đã vào trạm dừng nghỉ Hải Đăng có địa chỉ tại xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên để nghỉ ngơi.

Lúc này, cháu bé trong nhóm có tiến vào khu vực quầy bán đồ ăn vặt và lấy một gói xúc xích ăn liền có giá khoảng 40.000 đồng sau đó đã xé rách bao bì khi chưa thanh toán.

Thấy vậy, nhân viên đã nhắc nhở cháu bé, thì một người đàn ông được xác định là thượng úy Nguyễn Việt Xô (bố cháu bé) đã tiến đến và đôi co với nhân viên bán hàng, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên. Đỉnh điểm của việc mâu thuẫn là thượng úy Xô đã có hành động ném xúc xích vào người nữ nhân viên bán hàng tại quầy và tát vào mặt nam nhân viên đứng cạnh đó. Tất cả đã được camera an ninh ghi lại.

Công an xã Tân Phú đã mời những người liên quan đến làm việc và hoà giải tại trụ sở. Phía trạm dừng nghỉ Hải Đăng cho biết, tất cả sự việc trên xảy ra do hiểu nhầm trong quá trình cháu bé mua hàng.

