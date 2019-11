Nóng 24h qua: Thượng uý công an ném xúc xích và tát nhân viên trạm dừng nghỉ

Thứ Hai, ngày 11/11/2019 20:00 PM (GMT+7)

Đình chỉ công tác tháng thượng úy công an tát nhân viên trạm dừng nghỉ Hải Đăng; Bộ Công an vừa bổ nhiêm tân Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Đình chỉ công tác tháng thượng úy công an tát nhân viên trạm dừng nghỉ Hải Đăng

Thượng úy Nguyễn Việt Xô tát nhân viên sau đôi co được camera an ninh ghi lại

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm tác phong người Công an nhân dân.

Liên quan đến vụ con mua đồ, bố tát nhân viên trạm dừng nghỉ, chiều 11/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với thượng uý Nguyễn Xô Việt (SN 1984, cán bộ Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để xác minh, làm rõ thông tin tố cáo trên mạng xã hội.

Theo đó, chiều 10/11, một nhóm người đạp xe đạp thể thao đã vào trạm dừng nghỉ Hải Đăng có địa chỉ tại xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên để nghỉ ngơi.

Lúc này, cháu bé trong nhóm có tiến vào khu vực quầy bán đồ ăn vặt và lấy một gói xúc xích ăn liền có giá khoảng 40.000 đồng, sau đó đã xé rách bao bì khi chưa thanh toán.

Thấy vậy, nhân viên đã nhắc nhở cháu bé, thì một người đàn ông được xác định là thượng úy Nguyễn Việt Xô (bố cháu bé) đã tiến đến và đôi co với nhân viên bán hàng, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên. Đỉnh điểm của việc mâu thuẫn là thượng úy Xô đã có hành động ném xúc xích vào người nữ nhân viên bán hàng tại quầy và tát vào mặt nam nhân viên đứng cạnh đó. Tất cả đã được camera an ninh ghi lại.

Thượng úy Nguyễn Việt Xô tát nhân viên sau đôi co được camera an ninh ghi lại.

Công an xã Tân Phú đã mời những người liên quan đến làm việc và hoà giải tại trụ sở. Phía trạm dừng nghỉ Hải Đăng cho biết, tất cả sự việc trên xảy ra do hiểu nhầm trong quá trình cháu bé mua hàng.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, đơn vị sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm tác phong người công an nhân dân.

Bộ Công an vừa bổ nhiêm tân Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Dũng

Sáng 11/11, lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam và Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an để ông Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí và quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Dũng sinh năm 1967, quê ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ ĐH An ninh, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ông Dũng từng kinh qua các chức vụ như Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Phòng Tham mưu, Trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam), Phó trưởng Phòng An ninh điều tra…

Một xe tải và xe container liên tiếp lao xuống ruộng khi đang lưu thông

Lực lượng chức năng đưa xe container lên đường

Sáng 11/11, lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng đưa xe container có đầu kéo mang BKS 52LD - 6306, bị lao xuống ruộng lúa ngay đoạn Quốc lộ 1A đi qua xã Vạn Long (huyện Vạn Ninh). Tại hiện trường xe container bị lao hẳn xuống rộng lúa, nhưng rất may tài xế không bị thương.

Trước đó, vào khoảng 22h tối 10/11, xe container 52LD-6306 do tài xế Trịnh Hoàng Thanh (SN 1980, ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) điều khiển khi đi trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Vạn Long bất ngờ lao xuống ruộng.

Theo một cán bộ CSGT huyện Vạn Ninh, thời điểm xảy ra tai nạn mưa dày đặc, gió lớn khiến xe mất lái kéo dài khoảng 100m trước khi lao xuống ruộng.

Tiếp đó, vào khoảng 23h30 tối cùng ngày, xe tải mang BKS 77C-08025 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A khi đến địa bàn xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh) bất ngờ lao xuống bên vệ đường, nằm lật nghiêng. Được biết, tài xế mất lái khi gặp gió lớn, mưa to dẫn đến tai nạn.

Theo ghi nhận của PV vào sáng 11/11, tại hiện trường cả hai xe vẫn nằm dưới ruộng lúa bên vệ đường, tài xế và chủ xe đã liên hệ với các đơn vị cứu hộ để xử lý. Lực lượng CSGT đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông.

2 người chết vì chống bão số 6 Nakri đổ bộ Phú Yên - Khánh Hòa

Bão số 6 Nakri sau khi đổ bộ đất liền Phú Yên đến Khánh Hòa đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 23h tối qua (10/11), bão số 6 Nakri đã đổ bộ vào khu vực ven biển Phú Yên, Khánh Hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến sáng 11/11, chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại về người do ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Tuy nhiên, có 2 người chết do bị tai nạn trong lúc chằng chống nhà cửa chống bão (1 người ở Phú Yên bị điện giật, 1 người ở Bình Định bị trượt chân ngã).