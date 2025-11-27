Bộ Ngoại giao thông tin về vụ 6 người Việt nổ súng bỏ trốn khỏi tòa ở Campuchia

Chiều nay, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí nêu việc cảnh sát Campuchia cho biết 6 phạm nhân đã nổ súng ngay khi vừa được đưa đến tòa án tỉnh Svay Rieng hôm 18/11. Giới chức Campuchia nói trong nhóm này có 5 phạm nhân người Việt Nam và cô gái đưa súng nhóm tẩu thoát cũng là người Việt. Báo chí đề nghị người phát ngôn cập nhật thông tin và các biện pháp bảo hộ công dân nếu có.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 18/11 vừa qua Campuchia đã bắt giữ 6 người Việt Nam bỏ trốn tại tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã có chỉ đạo và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đang xác minh thông tin với cơ quan chức năng của Campuchia và sẽ tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Cũng tại họp báo, báo chí đề nghị người phát ngôn thông tin về vụ việc mới đây một công dân Hàn Quốc được phát hiện tử vong trong một chiếc túi lớn tại TPHCM, phía công an Việt Nam đã bắt giữ hai nghi phạm Hàn Quốc để điều tra.

Người phát ngôn cho hay: "Theo thông tin chúng tôi nhận được thì các cơ quan chức năng Việt Nam đã thông báo đến cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc tại Việt Nam về vụ việc này. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc".

Liên quan đến vụ cháy chung cư ở Hồng Kông (Trung Quốc) khiến nhiều người thiệt mạng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nạn nhân".

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc) lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu thông tin về người Việt Nam bị ảnh hưởng, liên hệ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại Hồng Kông nắm thông tin, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Người phát ngôn cho biết, theo thông tin nhận được từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc), hiện chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.