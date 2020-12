Bộ GD-ĐT lên tiếng vụ đánh nữ sinh dã man sau va chạm giao thông tại Bình Dương

Thứ Tư, ngày 09/12/2020 20:37 PM (GMT+7)

Bộ GD-ĐT chỉ đạo sở GD-ĐT Bình Dương chỉ đạo các thầy cô giáo thăm hỏi, động viên tinh thần, tư vấn tâm lý cho các nữ sinh. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra, làm rõ vi phạm, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật.

Chiều 9-12, ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị và Học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), cho biết ngay sau khi nắm được thông tin về vụ nữ sinh bị đánh dã man sau va chạm giao thông tại Bình Dương, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương khẩn trương xác nhận thông tin về 2 nữ sinh bị đánh nói trên. Đồng thời, Bộ chỉ đạo các thầy cô giáo thăm hỏi, cùng gia đình động viên tinh thần, tư vấn tâm lý cho các em để học tập, sinh hoạt bình thường trở lại.

Lê Tấn Thành tại trụ sở công an - Ảnh: Thành Đồng

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu Sở GD-ĐT Bình Dương chỉ đạo nhà trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra, làm rõ vi phạm, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại trẻ em của người liên quan; đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp trước pháp luật cho các em theo qui định tại Luật Trẻ em, áp dụng phương thức trợ giúp pháp lý thân thiện cho các em học sinh…

Ông Bùi Văn Linh nhấn mạnh Bộ GD-ĐT cho rằng đây là một hành vi rất nguy hiểm khi tham gia giao thông, không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ, gây ra nguy hiểm cho người đi đường, cho 2 em học sinh. "Người đàn ông đã không những không nghiêm túc nhận trách nhiệm, xin lỗi, hỗ trợ các em học sinh, mà còn có hành vi đánh đập thô bạo làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần của các em" - ông Linh cho biết.

Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị và Học sinh sinh viên nói thêm tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua đảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 diễn ra ngày 9-12, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã thông tin việc chỉ đạo Công an Bình Dương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ việc và truy tố trước pháp luật.

Lê Tấn Thành (áo carô) đánh dã man nữ sinh sau va chạm giao thông mà lỗi thuộc về Thành - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 8-12, đại diện Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết Công an phường Tương Bình Hiệp đã tiến hành bắt giữ Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ phường Tương Bình Hiệp).

Thành là gã thanh niên đã đánh liên tiếp 1 nữ sinh sau khi va chạm giao thông vào chiều 7-12 ở Bình Dương, gây bức xúc dư luận. Lê Tấn Thành từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản.

