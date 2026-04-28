Cung đường có cầu cạn ngắm biển nối TP HCM - Lâm Đồng

Cầu cạn phía biển uốn lượn song song với đường cũ qua đèo Nước Ngọt nối xã Long Hải và Phước Hải (TP HCM) là một trong những điểm nhấn trong dự án mở rộng đường ĐT994.

Tuyến đường hiện hữu dài 76,8 km được xây dựng 20 năm trước. Cách đây gần 3 năm, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ khởi công nâng cấp đường lên 6-8 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án được chia làm 5 đoạn thành phần chính, với tổng mức đầu tư hơn 6.533 tỷ đồng.

Cầu dài hơn 500 m, rộng khoảng 15 m, đã hoàn thành thảm nhựa.

Phương án xây cầu cạn qua mũi Kỳ Vân giúp tránh xẻ núi, đồng thời đưa tuyến ra phía biển để khai thác cảnh quan.

Trước đó, khu vực đèo Nước Ngọt từng được đề xuất mở rộng đường, làm bãi đỗ xe, điểm dừng chân và cầu đi bộ ngắm biển nhưng không triển khai. Thay vào đó, cầu thiết kế hành lang cho du khách ngắm biển.

Người dân, du khách chụp hình trên cầu cạn. Tại hai đầu cầu, các đơn vị đang thi công hoàn thiện đường dẫn.

Cách khu vực cầu cạn hơn 10 km, cầu Cửa Lấp 2 dài 721 m, rộng 12,5 m được xây mới song song cầu hiện hữu đã khai thác. Công trình bố trí làn bên trái theo hướng từ phường Phước Thắng đi xã Long Hải.

Tuyến qua khu dân cư đông đúc ở xã Long Hải được hoàn thành mở rộng lên 6 làn xe.

Ở phía đầu tuyến, đoạn từ nút giao vòng xoay Nhà Lớn xã Long Sơn, kết nối với quốc lộ 51, được mở rộng mặt đường lên 40,5 m - 54 m, với hệ thống đường rẽ nhánh quy mô lớn, khang trang.

Đoạn từ quốc lộ 51 đến Cửa Lấp được xây mới, băng qua kênh rạch và đầm nuôi trồng thủy sản. Công trình hiện đã hoàn thành, song vướng cầu vượt kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang thi công nên đoạn này chưa thể khai thác.

Đoạn mới mở được mở ven chân núi Minh Đạm. Qua khu vực xã Phước Hải, tuyến đường được làm mới tránh khu dân cư đông đúc, các khu du lịch hiện hữu.

Tại dự án thành phần đoạn ngã ba Long Phù đến cầu sông Ray khởi công giữa năm ngoái, nhà thầu đang tổ chức đắp nền đường và hệ thống thoát nước. Trong khi đó, cầu sông Ray xây song song với cầu cũ thi công khoan cọc nhồi, mố trụ cầu.

Tuyến ven biển đi qua khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu, thuộc xã Xuyên Mộc. Khu vực này sẽ nối điểm cuối cao tốc Long Thành - Hồ Tràm đang triển khai đầu tư.

Đoạn qua dự án bất động sản tại xã Bình Châu được doanh nghiệp đầu tư mở rộng lên 8 làn xe; phần cuối tuyến đã hoàn thiện, đấu nối đồng bộ.

Khi hoàn thành cuối năm nay, tuyến ven biển sẽ thúc đẩy du lịch phía đông TP HCM, đồng thời phục vụ vận tải liên tỉnh, kết nối cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và các khu công nghiệp, hóa dầu Long Sơn.

Hướng tuyến đường biển nối TP HCM - Lâm Đồng. Đồ họa: Khánh Hoàng