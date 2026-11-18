Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 118 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước.

Không tổ chức ngành dọc một cách cơ học

Theo kết luận, Bộ Chính trị đã xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương về Đề án "Nghiên cứu mô hình tổ chức ngành dọc đối với các cơ quan nội chính, kiểm tra của Đảng, thanh tra Nhà nước, hoạt động theo cơ chế lãnh đạo "song trùng" ở Trung ương và địa phương".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Về quan điểm, định hướng, Bộ Chính trị kết luận, cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành; không tổ chức ngành dọc một cách cơ học đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và đặc thù của từng hệ thống; bảo đảm tuân thủ Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý "song trùng" theo hướng xác định rõ chủ thể lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chủ thể chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; không chồng chéo thẩm quyền, không để nhiều chủ thể cùng quyết định một nội dung...

Tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên trong định hướng phát triển ngành, lĩnh vực; thống nhất chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và quản trị dữ liệu; khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, nể nang, né tránh. "Việc tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên không làm thay hoặc làm giảm trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu”, kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ.

Ngoài ra, kết luận cũng yêu cầu tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, không làm tăng tổng biên chế, không hình thành tầng nấc trung gian không cần thiết. Mỗi nhiệm vụ, nội dung công việc cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm thực hiện...

Nghiên cứu việc đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước

Đối với ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra của Đảng, Bộ Chính trị kết luận, tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp theo Điều lệ Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp trên theo quy định.

Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc thí điểm cơ chế ủy ban kiểm tra cấp trên tham gia trực tiếp nhận xét, đánh giá thường trực ủy ban kiểm tra cấp dưới; cơ chế điều động, luân chuyển ủy viên, thường trực ủy ban kiểm tra cấp dưới đến vị trí tương đương tại địa phương, cơ quan, đơn vị khác.

Đối với ban nội chính, Bộ Chính trị kết luận, tiếp tục duy trì ban nội chính cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách của cấp ủy cùng cấp; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy về nhiệm vụ chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và công tác cán bộ theo phân cấp.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu việc đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước.

Đối với hệ thống thanh tra Nhà nước, Bộ Chính trị kết luận tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức thanh tra 2 cấp; thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Không chuyển tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản của thanh tra tỉnh lên Trung ương; không thành lập thanh tra khu vực...

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu việc đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước trong quá trình hoàn thiện thể chế; chỉ thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Đối với vụ việc, nhiệm vụ giao thoa giữa ba hệ thống, Bộ Chính trị yêu cầu phải phân định rõ phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan. Cơ quan có thẩm quyền đối với nội dung nào thì chủ trì xem xét, kết luận, quyết định hoặc kiến nghị xử lý nội dung đó và chịu trách nhiệm về kết quả theo quy định...