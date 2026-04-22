Đi lễ Đền Hùng 2026, cần lưu ý gì?

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức trong 10 ngày, từ 17 đến 26/4, tức từ mùng 1 đến hết mùng 10/3 âm lịch, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa điểm trên địa bàn Phú Thọ.

Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch được mở rộng về quy mô, không gian tổ chức, bên cạnh phần lễ trang nghiêm với các nghi thức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong không khí đông vui nhưng vẫn đòi hỏi sự trang nghiêm, người dân và du khách cần nắm rõ các mốc thời gian chính, quy định, gửi xe, hạn chế đi lại theo khung giờ và những điều không nên làm để đi lễ văn minh, an toàn, đúng quy định.