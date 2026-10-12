Bão có khả năng đổ bộ đất liền Việt Nam trong 1 tháng tới?

Nền nhiệt cả nước cao hơn trung bình nhiều năm

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến khoảng giữa tháng 11 (11/10-10/11), nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C.

Trong đó, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cao hơn từ 1,5-2,5 độ, có nơi cao hơn.

Trong 1 tháng tới, bão có thể đổ bộ đất liền. Ảnh: Bảo Khánh

Về lượng mưa, khu vực vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, một số nơi cao hơn 10-20%.

Ngược lại, các khu vực còn lại có lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%. Đáng chú ý, tại một số nơi từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, lượng mưa có thể thấp hơn 40-50% so với cùng thời kỳ.

Bão ít hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có nguy cơ đổ bộ

Theo cơ quan khí tượng, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong thời kỳ dự báo có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ, Biển Đông có khoảng 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó khoảng 0,8 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Đáng lưu ý, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trong thời gian tới, tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung Bộ. Hoạt động của không khí lạnh cũng được dự báo ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Bên cạnh đó, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trên đất liền, sự kết hợp giữa dải hội tụ nhiệt đới, hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng. Những hình thái thời tiết này cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là các bản tin ngắn hạn từ 1-3 ngày.

Ngoài ra, El Nino đã chuyển sang trạng thái rất mạnh và dự báo đến hết năm 2026 có khả năng đạt cực đại. Những tháng đầu năm 2027, cường độ El Nino có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức rất mạnh.

Từ nay đến cuối năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Mùa đông 2026-2027, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và ít hơn.

Đáng chú ý, lượng mưa từ nay đến cuối năm 2026 có khả năng thiếu hụt 20-40% tại duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm.

Trong những tháng đầu năm 2027, ít mưa và nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm ở các tỉnh phía nam, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn.