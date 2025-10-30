Phó Thủ tướng ngồi đò vượt lũ thăm người dân Quảng Trị

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ tại Quảng Trị

Ngày 30-10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ, thăm người dân vùng ngập sâu và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Trị.

Hơn 700 hộ dân bị ngập sâu

Tại xã Ninh Châu, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác ngồi đò vượt lũ vào thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng. Phó Thủ tướng động viên chính quyền và người dân bình tĩnh ứng phó, khẩn trương khắc phục để sớm ổn định cuộc sống, đồng thời nhấn mạnh cần "sống an toàn với thiên tai" trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND tỉnh Quảng Trị cùng 78 xã, phường và khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết từ ngày 26 đến 30-10, địa bàn có mưa lớn, nhiều nơi lượng mưa vượt 300 mm, gây ngập sâu ở vùng hạ lưu các xã Nam Hải Lăng, Diên Sanh, Lệ Thủy và sạt lở tại khu vực miền núi.

Toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 700 hộ dân bị ngập sâu, 137 hộ phải di dời khẩn cấp, hơn 2.100 người chịu ảnh hưởng; 1 người chết, 1 người mất tích; hơn 5.000 học sinh phải nghỉ học. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã bị chia cắt, giao thông ách tắc cục bộ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với 78 xã, phường bị ảnh hưởng lũ lụt.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ngồi đò vượt lũ vào xã Ninh Châu (Quảng Trị) chiều 30-10.

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, cho hay mực nước sông Kiến Giang sáng 30-10 ở mức 10,77 m, tương đương báo động 2 và tiếp tục lên cao. Toàn địa phương này có khoảng 2.000 hộ bị ngập, nếu nước dâng thêm 0,5 m, số hộ bị ảnh hưởng có thể tăng gấp 3.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, cảnh báo mưa kéo dài có thể làm nguy cơ sạt lở cao hơn ngập lụt, đồng thời đề nghị Trung ương sớm hỗ trợ giải pháp tổng thể, cả công trình và phi công trình, nhằm nâng cao khả năng chống chịu thiên tai. Hiện Quảng Trị đã công bố tình trạng khẩn cấp tại 2 khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Không được chủ quan khi lũ tạm đứng

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận nỗ lực của chính quyền Quảng Trị trong việc chủ động ứng phó, vận hành hiệu quả phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời biểu dương các lực lượng công an, quân đội, dân quân đã hỗ trợ kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn và di dời dân đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được chủ quan khi lũ tạm đứng, phải liên tục cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời sơ tán người dân khỏi vùng sạt lở, ngập sâu, đặc biệt chú trọng bảo vệ trẻ em và khu vực hồ đập.

"Phải tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, không để người dân nào thiếu đói, thiếu nước sạch hay thuốc men" - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao quà cho hộ dân vùng lũ Quảng Trị

Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Trị sớm phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, sửa chữa trường học, trạm y tế, xử lý nguồn nước sau lũ, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Về lâu dài, tỉnh cần xây dựng quy hoạch thích ứng biến đổi khí hậu, đầu tư hệ thống hồ chứa, đê bao và công trình cắt lũ, giảm ngập cho vùng trọng điểm Hải Lăng, Triệu Phong và hạ lưu sông Ô Lâu - khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng nặng mỗi mùa mưa bão.

Trước đó, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho người dân vùng ngập sâu tại các xã Diên Sanh, chia sẻ khó khăn và động viên bà con sớm khôi phục sản xuất, ổn định sinh hoạt sau mưa lũ.