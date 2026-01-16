Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai: Nếu chính lãnh đạo tỉnh có đất bị quy hoạch treo suốt 20 năm, có thấy sốt ruột không?

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai gửi 2 thông điệp quan trọng trong năm 2026

Ngày 16/1, Hội nghị tổng kết công tác HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức, đánh dấu chặng đường 5 năm với nhiều kết quả quan trọng trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành nghị quyết, bảo đảm nền tảng pháp lý cho điều hành phát triển.

Từ ngày 1/7/2025, HĐND tỉnh Đồng Nai hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau hơn nửa năm triển khai, bộ máy tinh gọn cho thấy hiệu quả rõ nét, nhất là trong đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát.

Theo ông Trần Văn Mi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh đã thực hiện 90 nội dung chất vấn, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm. Các nghị quyết ngày càng chặt chẽ, khả thi. Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, thuộc nhóm địa phương tăng trưởng cao của cả nước.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn ghi nhận, đánh giá cao vai trò của HĐND tỉnh. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy gửi đi 2 thông điệp quan trọng trong năm 2026 là công tác quy hoạch và thu ngân sách. Đây được xem là chìa khóa quyết định khả năng mở rộng dư địa phát triển của Đồng Nai trong giai đoạn tới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Đồng Nai có vị thế và nội lực cao hơn, song muốn phát triển bền vững thì điều kiện tiên quyết vẫn là quy hoạch.

HĐND tỉnh Đồng Nai khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Nguyên Vỹ

Thực tế cho thấy, tỉnh đang chịu nhiều hệ lụy từ quy hoạch treo và dự án treo kéo dài. Toàn tỉnh hiện có 333 dự án chậm tiến độ, chủ yếu là dự án khu dân cư tại các địa bàn có giá trị thương mại cao như Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom.

Nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, thậm chí đã thu hồi đất của người dân nhưng không triển khai, khiến quyền lợi hợp pháp bị ảnh hưởng trong thời gian dài.

Bí thư Tỉnh ủy nêu vấn đề rất thẳng thắn: Nếu chính cán bộ, lãnh đạo có thửa đất nằm trong quy hoạch 20 năm không được sửa chữa, xây dựng thì có chấp nhận được hay không, có thấy sốt ruột không.

Từ đó, Thường trực Tỉnh ủy xác định sẽ rà soát 100% các dự án chậm triển khai, kiên quyết thu hồi những dự án không còn khả năng thực hiện, nhà đầu tư không đủ năng lực hoặc vướng pháp lý không thể tháo gỡ. Việc xử lý được thực hiện công khai, minh bạch, không vùng cấm, không ngoại lệ, gắn với làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Lãnh đạo xã Nha Bích (tỉnh Đồng Nai) vận động người dân bàn giao đất để giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tăng thu ngân sách

Cùng với quy hoạch, thu ngân sách được Bí thư Tỉnh ủy xác định là trụ cột bảo đảm nguồn lực cho phát triển.

Năm 2025, Đồng Nai tiếp tục đạt và vượt dự toán thu ngân sách Trung ương giao, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia.

Kết quả này đến từ sự phục hồi của hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng khu vực đầu tư nước ngoài và việc tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tỉnh không thể bằng lòng với kết quả hiện tại. Mục tiêu năm 2026 là thu ngân sách từ 150.000 tỷ đồng trở lên, trong đó nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất giữ vai trò quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mục tiêu năm 2026 là thu ngân sách từ 150.000 tỷ đồng trở lên. Ảnh: Nguyên Vỹ

Muốn đạt mục tiêu này, tỉnh buộc phải xử lý dứt điểm các tồn tại về quy hoạch, bởi quy hoạch không rõ ràng thì không thể tạo ra không gian phát triển mới, cũng không thể đưa đất đai vào lưu thông hợp pháp để tạo nguồn thu bền vững.

Đối với nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường giám sát thực chất, nhất là với các dự án có thu hồi đất của người dân và các dự án trọng điểm. Mỗi đại biểu HĐND phải thực sự là tiếng nói của cử tri, theo sát đến cùng các vấn đề bức xúc.

Năm 2026 được xác định là năm khởi động nhiệm kỳ 2026-2031. Khi kết thúc nhiệm kỳ, hiệu quả của 2 trụ cột lớn là quy hoạch và thu ngân sách Đồng Nai sẽ được đánh giá toàn diện.

Nếu làm tốt, tỉnh không chỉ giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài nhiều năm mà còn tạo nền móng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn, xứng đáng với vai trò cực phát triển quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ.