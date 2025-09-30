Ông Vũ Hồng Văn được chỉ định tiếp tục làm Bí thư Đồng Nai

Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị được ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương trao cho ông Văn tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, ngày 30/9. Dự đại hội có 450 đại biểu đại diện cho hơn 131.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ông Vũ Hồng Văn quê Hưng Yên, từng giữ các chức vụ: Phó chính ủy, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 25/1, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đến nay.

Ông Vũ Hồng Văn phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất. Ảnh: Phước Tuấn

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người, Ban Thường vụ 15 người. Ngoài Bí thư, Trung ương cũng chỉ định 4 Phó bí thư là bà Tôn Ngọc Hạnh (thường trực), bà Huỳnh Thị Hằng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai), ông Thái Bảo, và ông Võ Tấn Đức (Chủ tịch UBND tỉnh).

Sau sáp nhập với Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới có diện tích hơn 12.700 km2, dân số hơn 4,5 triệu người với 95 đơn vị hành chính cấp xã.

Văn kiện đại hội lần thứ nhất, đặt mục tiêu xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.