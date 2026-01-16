Chưa già đã kiệt sức, giới trẻ Malaysia đổ xô đến 'nhà dưỡng lão'

Theo The Rakyat Post, “nhà dưỡng lão dành cho người trẻ” đầu tiên của Malaysia mới đây đã khai trương tại thị trấn Gopeng, quận Perak. Với mức phí lưu trú khoảng 2.000 ringgit/tháng (tương đương 13 triệu đồng), khu nghỉ dưỡng này đã nhanh chóng kín chỗ chỉ sau một thời gian ngắn. Điều này phản ánh tình trạng kiệt sức và áp lực tâm lý ngày càng gia tăng trong giới trẻ Malaysia.

Khác với hình dung truyền thống về viện dưỡng lão, nơi đây được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng ngắn hạn cho những người trẻ đang vật lộn với áp lực công việc, chi phí sinh hoạt và giá nhà ngày càng leo thang tại các đô thị lớn. Với khoản phí cố định hàng tháng, người thuê được cung cấp chỗ ở, bữa ăn hằng ngày và không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, phục hồi tinh thần.

Khu nghỉ dưỡng này đã nhanh chóng kín chỗ chỉ sau một thời gian ngắn. (Nguồn: NDTV)

Ý tưởng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của thế hệ Z và Millennials - những nhóm tuổi đang ngày càng hoài nghi về lối sống “làm việc không ngừng nghỉ”.

Trong bối cảnh thu nhập khó theo kịp chi phí sinh hoạt, áp lực thành công đè nặng và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống ngày càng mong manh, nhiều người trẻ xem đây là cơ hội để tạm lùi lại, hồi phục năng lượng.

Người sáng lập mô hình nghỉ dưỡng này xuất thân từ một gia đình sở hữu viện dưỡng lão ở Ipoh. Thay vì tiếp tục con đường kinh doanh truyền thống, anh quyết định tận dụng mảnh đất của gia đình để phát triển một ý tưởng hoàn toàn mới: tạo ra một không gian “nghỉ hưu sớm” cho người trẻ, nơi họ có thể sống chậm lại giữa guồng quay mệt mỏi của đời sống hiện đại.

Khu nghỉ dưỡng mong muốn mang đến một lối sống thư thái, tránh xa căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. (Nguồn: NDTV)

Khu nghỉ dưỡng không hướng đến sự xa hoa hay tiện nghi đắt tiền. Điều mà nơi này mong muốn mang lại là một nhịp sống chậm, nơi những vị khách không phải bận tâm đến tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước, chuyện bếp núc hay những kỳ vọng xã hội vốn luôn thường trực.

Tuy vậy, mô hình “nhà dưỡng lão dành cho người trẻ” này cũng tạo ra nhiều tranh luận trái chiều. Những người ủng hộ cho rằng đây là cách ứng phó thực tế đối với vấn đề sức khỏe tâm thần và tình trạng kiệt sức ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Trong khi đó, có nhiều ý kiến phản đối cho rằng mô hình này có thể khiến một bộ phận người trẻ chọn cách né tránh trách nhiệm và những thách thức dài hạn của cuộc sống.