Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Xử lý nghiêm, quyết liệt vụ 200 người đập phá quán ốc

Như đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 5-6, một nhóm thanh niên đi trên hàng chục xe máy cầm hung khí xông vào quán ốc ở phường An Lạc, quận Bình Tân đánh một số thực khách đang có mặt ở quán rồi đập phá quán. Thấy hỗn chiến, hàng chục thực khách đang có mặt tại quán hoảng hốt bỏ chạy. Theo hình ảnh từ camera, 1 người bị các đối tượng đánh gục, nằm trên nền nhà và diễn biến vụ việc xảy ra hơn 1 phút. Sau khi đập phá quán ốc, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Điều đáng nói, các đối tượng này mặc áo bên ngoài màu cam giống nhau, cầm hung khí như giáo mác, cây ba chĩa tự chế... Công an TP HCM đã bắt 15 đối tượng và khởi tố vụ án. Công an cũng đã kêu gọi những đối tượng còn lại ra đầu thú.