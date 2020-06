Chân dung kẻ cầm đầu 200 "giang hồ áo cam" đập phá quán Ốc Hương

Tuấn "B" là ai mà lại có thể trong một thời gian ngắn lại quy tụ hơn 200 người, đồng thời chuẩn bị sẵn được cả áo đồng phục, hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn?

Liên quan đến vụ 200 đối tượng mặc áo màu cam, cầm hung khí diễu võ dương oai trên đường phố, xông vào quán nhậu ở đường số 6, phường An lạc A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, đập phá quán và đánh 1 người bị thương hôm 5/6. Qua thời gian truy xét, xác định được một số đối tượng chủ mưu, cộm cán và các thành viên trong nhóm 200 người này, Công an TP Hồ Chí Minh với chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức truy xét, bắt hơn 30 đối tượng.

Người được cho là chủ mưu trong vụ này sau vụ việc đã trốn ra Ninh Thuận. Một tổ trinh sát đã lần theo dấu vết và bắt được đối tượng này di lý về TP hồ Chí Minh để điều tra xử lý.

Tuấn "B" được cho là cầm đầu 200 giang hồ vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, đối tượng bị di lý từ Ninh Thuận về TP Hồ Chí Minh là Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn “B”, SN 1984, ngụ Bình Tân). Thông tin bước đầu được biết, một số đàn em của Tuấn “B” có mâu thuẫn với nhóm đàn em của X.T (một đối tượng quy tụ hàng loạt đối tượng ở quận 8, Bình Chánh, Bình Tân dưới trướng), nên Tuấn “B” đã huy động 200 đối tượng lại để giải quyết mâu thuẫn với nhóm X.T.

Vì số lượng đông trên 200 người gồm nhiều nhóm khác nhau, đa phần là các băng nhóm khác (chiến hữu của Tuấn "B") gộp lại giúp sức cho Tuấn "B", nên những đối tượng trong nhóm quy ước mặc áo màu cam, để tránh... bị đánh lầm. Chuẩn bị đủ hung khí, nhóm đối tượng do Tuấn “B” cầm đầu đã kéo đến quán Ốc Hương, nơi đàn em của X.T thường ngồi nhậu tìm người giải quyết mâu thuẫn.

Do không phát hiện đàn em của X.T, nhóm này đã xông vào quán Ốc Hương đập phá. Anh L.T.L (SN 1990, ngụ quận 6) do lấy điện thoại ra quay lại nhóm của Tuấn "B" nên bị đánh và dùng chai bia đập vào đầu. Lúc này Công an quận Bình Tân nhận được tin báo, triển khai quân số xuống hiện trường nên nhóm Tuấn “B” nhanh chóng rút sau khoảng 5 phút quậy phá.

Hung khí mà nhóm đối tượng chuẩn bị sẵn

Qua tìm hiểu được biết, Tuấn “B” là đối tượng giang hồ cộm cán tại địa bàn quận Bình Tân và các quận, huyện lân cận như Bình Chánh, quận 8. Để "lấy số". Năm 2016, Tuấn "B" đã huy động hàng chục đối tượng giang hồ dưới trướng của mình ủ mưu thanh toán một nhóm giang hồ khác để giành địa bàn bảo kê.

Tháng 2/2016, Tuấn “B” quy tụ hàng chục đối tượng tại quán cà phê trên đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân lên kế hoạch thanh thoán đối thủ. Lúc này, nhóm của Tuấn “B” đã chuẩn bị sẵn hung khí, riêng Tuấn thủ theo bên người khẩu K54, 2 hộp tiếp đạn và 15 viên đạn. Tuy nhiên, kế hoạch của Tuấn “B” bị phá sản khi các tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh ập vào khống chế.

Về vụ 200 giang hồ đập phá quán ốc tại Bình Tân, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang lần theo dấu vết từng đối tượng trong nhóm này để tổ chức truy bắt. Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi người thân của các đối tượng đưa các đối tượng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Ai biết về hành tung của các đối tượng, báo về cơ quan Công an gần nhất.

