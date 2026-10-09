Hồ sơ đất đai tồn đọng, Bí thư Phú Quốc Đinh Văn Nơi chỉ đạo nóng

Trước tình trạng hồ sơ đất đai tồn đọng trên Cổng dịch vụ công gia tăng do áp lực phát triển nóng và hạ tầng kỹ thuật quá tải, ngày 9/10, ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang - Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng Tổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Buổi kiểm tra nhằm rà soát và tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn” trong khâu xử lý thủ tục hành chính đặc biệt là ở lĩnh vực đất đai, nơi đang chịu sức ép vô cùng lớn.

Thực tế tại Phú Quốc, do đặc thù là địa bàn phát triển nóng, tình trạng nguồn gốc đất đai phức tạp, vướng mắc về quy hoạch, đất rừng và tranh chấp diễn ra thường xuyên. Cùng với đó, lượng giao dịch đất đai phát sinh tăng đột biến đã làm hệ thống chuyên môn rơi vào cảnh quá tải nghiêm trọng.

Ông Đinh Văn Nơi (trái) chỉ đạo tổ cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất trong tháng 11 phải xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng. (Ảnh: Dung Hoàng)

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công, 9 tháng đầu năm, đơn vị đã phục vụ hơn 60.500 lượt công dân đến thực hiện các thủ tục. Tổng số hồ sơ tiếp nhận mới là 63.008 hồ sơ; trong đó hồ sơ nộp trực tuyến đạt tỷ lệ ấn tượng 98,23%, dẫn đầu toàn bộ 102 xã, phường, đặc khu trong tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, “điểm nóng” nằm ở lĩnh vực đất đai. Trong 4.299 hồ sơ tiếp nhận mới và 1.366 hồ sơ cũ, mặc dù các đơn vị đã căng sức giải quyết được hơn 1.830 hồ sơ, nhưng trên Cổng dịch vụ công hiện vẫn còn hơn 3.000 hồ sơ trễ hẹn đang chờ xử lý. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận thêm 30 hồ sơ đất đai mới, có thời điểm hàng trăm người dân đến giao dịch trực tiếp trong ngày.

Không chỉ lĩnh vực đất đai, các bộ phận khác như Tổ cấp Căn cước công dân thuộc Công an đặc khu cũng đang làm việc hết công suất, truyền dữ liệu ngay trong ngày để trả kết quả cho người dân từ 7 - 10 ngày.

Hiện, nguy cơ hồ sơ quá hạn gia tăng không chỉ do tính chất đất đai phức tạp, mà còn bởi hạ tầng mạng tại đặc khu đôi lúc nghẽn mạng, Cổng dịch vụ công chạy chậm và lực lượng cán bộ địa chính thiếu hụt trầm trọng.

Ông Đinh Văn Nơi thăm hỏi cán bộ công an về việc cấp căn cước cho người dân. (Ảnh: Dung Hoàng).

Trực tiếp kiểm tra từng quầy giao dịch, ông Đinh Văn Nơi nhấn mạnh việc cải cách hành chính không thể nằm trên giấy hay dừng lại ở những lời hứa suông nếu không có giải pháp kỹ thuật và tổ chức cụ thể. Ông yêu cầu các đơn vị phải tập trung xử lý dứt điểm điểm nghẽn ngay trong tháng 11, không để tình trạng kéo dài gây bức xúc cho người dân.

“Không cam kết hứa hẹn suông, không đưa ra thời hạn nếu chưa có giải pháp thực tế để giải quyết hàng ngàn hồ sơ đang tồn đọng và tiếp tục tăng mỗi ngày trên Cổng dịch vụ công. Trung tâm phải phối hợp ngay với các cơ quan chuyên môn để phân loại hồ sơ”, ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo.

Theo Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, Trung tâm Phục vụ hành chính công phải xử lý, phân luồng hồ sơ rõ ràng. Nếu hồ sơ đủ thủ tục thì khẩn trương giải quyết ngay cho người dân. Nếu hồ sơ chưa đủ (có tranh chấp hoặc thiếu dữ liệu) thì rà soát để trả lại hoặc ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết ngay cho người dân bổ sung, hoàn thiện; tránh ảnh hưởng dây chuyền, không để hồ sơ làm đúng quy định bị chậm trễ, tắc nghẽn chung với các hồ sơ đang bị tranh chấp hay thiếu thủ tục.

Đối với Tổ đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Đinh Văn Nơi giao nhiệm vụ cho Phòng Nông nghiệp và Môi trường phải chủ động phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, cử ngay các cán bộ có năng lực, giỏi chuyên môn ra trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại quầy, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “dân phải vác đơn đi lòng vòng”.

Nhấn mạnh về tinh thần phục vụ và quyết tâm tháo gỡ khó khăn, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc khẳng định trong đợt này phải tập trung tăng cường, điều động bổ sung nhân lực và trang thiết bị, để xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, phấn đấu kéo giảm tất cả các chỉ số ngay trong tháng 10.

“Các đơn vị phải giải quyết ngay những hồ sơ đúng, đủ thủ tục; chủ động rút ngắn thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 3 ngày để hỗ trợ tối đa cho người dân. Yêu cầu đặt ưu tiên phục vụ nhân dân lên hàng đầu, đảm bảo công khai, minh bạch và không có sự phân biệt”, ông Đinh Văn Nơi nhấn mạnh.