Bị cáo buộc lừa dối khách hàng, 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản lý giải 'do nóng vội'

Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes) và những người liên quan ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử.

Trước đó, tháng 12/2025, VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng. TAND cùng cấp đã đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trong bản cáo trạng ban hành hồi tháng 12/2025, cơ quan chức năng định giá tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) tại dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 548 tỷ đồng.

Tại bản cáo trạng lần này, VKSND TP Hà Nội đã căn cứ vào bản Kết luận định giá số 59/KL-HĐĐGTS ngày 10/7/2026 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự đối với ngành, lĩnh vực xây dựng TP Hà Nội để xác định giá trị tài sản trong vụ án.

Theo đó, tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỷ đồng (trong đó 506 căn hộ chung cư có tổng giá trị hơn 1.856 tỷ đồng; 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng), tăng gần 4 lần so với lần định giá trước đó.

Những người bị hại tại phiên tòa hồi tháng 8/2023. Ảnh: T.Nhung

Việc định giá này không dựa trên hồ sơ của cơ quan thuế, mà căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại là khách hàng mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Quá trình điều tra, có 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà và đề nghị chủ đầu tư trả lại tiền mua nhà, tổng số tiền là 7 tỷ đồng.

Ngày 22/2/2024, Công ty CP Sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes có văn bản gửi Công an TP Hà Nội về việc công ty đã chủ động thỏa thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ tại tòa CT6C. Đồng thời, công ty đề nghị cơ quan điều tra (CQĐT) ghi nhận nội dung trên để giảm trừ phần dân sự khi giải quyết trong vụ án hình sự.

Cơ quan công an đã làm việc và thu thập 39 hợp đồng thanh lý xác nhận có sự việc trên.

Các khách hàng còn lại đề nghị được hỗ trợ cấp sổ đỏ; nếu không được cấp, họ yêu cầu ông Lê Thanh Thản bồi thường theo quy định.

Thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc

Tại CQĐT, “đại gia điếu cày” thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và cho rằng, do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án.

Về việc khắc phục hậu quả của vụ án, ông Lê Thanh Thản lựa chọn phương án tự thỏa thuận với khách hàng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ tòa CT6C Kiến Hưng.

Tuy nhiên, đến nay Công ty Bemes không thỏa thuận được với khách hàng. Vì vậy, ông Lê Thanh Thản đã đề nghị Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Hà Nội bảo lãnh số tiền bị can phải trả lại cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm dân sự, cáo trạng ghi nhận ngày 27/11/2019, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Hà Nội đã phát hành công văn xác nhận bảo lãnh 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Lê Thanh Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng (là các sổ tiết kiệm mang tên vợ ông Thản).

Ngày 24/4/2026, Ngân hàng BIDV có văn bản về việc cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng cho Công ty Bemes thực hiện việc bồi thường khắc phục tại dự án CT6 Kiến Hưng.