Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính thêm 19 tỷ đồng

Ông Lê Thanh Thản (75 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) bị VKSND thành phố Hà Nội truy tố về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng được VKS ban hành hôm 17/12, sau gần một tháng Công an Hà Nội ra kết luận điều tra.

Ông Thản được tại ngoại hầu tra từ hơn 6 năm trước, ngày 5/7/2019.

Bị can Mai Quang Bài (nguyên cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) đã chết năm 2024, trong thời gian công an điều tra bổ sung, nên được đình chỉ điều tra.

Sau ít nhất 7 lần điều tra bổ sung, một lần tòa trả hồ sơ, công an kết luận có 504 khách hàng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng không được cấp sổ đỏ. Trong những lần điều tra trước, con số này là 488.

Qua đó, công an cáo buộc ông Thản đã lừa dối 504 khách hàng, thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng (kết luận cũ là 488 tỷ đồng).

Ngoài ra, trong kết luận điều tra mới nhất, Công an Hà Nội đã đưa thêm người tham gia tố tụng vào vụ án là UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Hà Đông cũ. Đợt điều tra bổ sung vừa qua, công an cũng đề nghị hai đơn vị này nêu quan điểm về công tác quản lý nhà nước và hướng giải quyết với hộ dân sinh sống tại CT6 Kiến Hưng.

Trong thời gian 2 năm điều tra lại vụ án, Công ty Bemes có văn bản thông báo về việc đã chủ động thỏa thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ tại dự án. Bemes đề nghị cơ quan điều tra ghi nhận nội dung này để giảm trừ phần trách nhiệm dân sự với ông Thản.

Ghi nhận tình tiết này vào kết luận điều tra bổ sung, công an cho hay làm việc với đại diện công ty, đồng thời thu thập hợp đồng thanh lý, mua bán lại 39 căn hộ. Qua đó có căn cứ để tòa án giảm trừ phần dân sự cho ông Thản và Bemes. Đây là những điểm mới trong vụ án.

Ông Lê Thanh Thản. Ảnh: Forbes Viet Nam

Ông Lê Thanh Thản quê Nghệ An, là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản, được biết đến với vai trò Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, sở hữu chuỗi khách sạn và các dự án trên cả nước. Trên thương trường, ông Thản gây chú ý bởi biệt danh "đại gia điếu cày" với chiến lược phát triển nhà giá rẻ, hướng tới người thu nhập trung bình và thấp.

Mới đây nhất, ông Thản xuất hiện trong buổi làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Hưng với Tập đoàn Mường Thanh. Tại đây, ông Thản khẳng định sẽ tập trung nguồn lực để hồi sinh dự án Mỹ Hưng rộng gần 200 ha sau 20 năm dang dở.

Theo cáo buộc, Công ty Bemes do ông Thản nắm 90% cổ phần, giữ chức Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT. Năm 2000, Bemes ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính tỉnh Hà Tây cũ để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Sau khi thay đổi chủ trương, năm 2008 Bemes được UBND Hà Tây phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Tại quy hoạch, trên 17.000 m2 đang quản lý, công ty của ông Thản được xây nhà cao 31 tầng, hai tầng hầm trên phần đất hơn 5.500 m2. Trong đó tầng 2-4 là trung tâm thương mại, tầng 5-31 tách thành hai tòa tháp chung cư cao cấp và khách sạn. Khối nhà thấp tầng trên diện tích hơn 1.000 m2, Bemes được xây 15 căn nhà cao 3 tầng.

Khi triển khai, Bemes nhiều lần xin điều chỉnh một số quy hoạch nhưng không được nhà chức trách đồng ý. Thế nhưng ông Thản vẫn chỉ đạo thi công sai quy hoạch, xây dựng vào chỉ giới đường đỏ khiến vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng.

Dự án CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Phạm Dự

Cùng với những vi phạm về xây dựng, ông Thản chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật. Việc này nhằm mục đích để khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua bán căn hộ với Bemes, nộp tiền theo tiến độ thi công.

Trên hợp đồng mua bán căn hộ, ông Thản với danh nghĩa là Tổng giám đốc đã trực tiếp ký với khách hàng. Ông cam kết hồ sơ dự án đã được phê duyệt, thiết kế tuân thủ đúng quy định về xây dựng và sẽ hỗ trợ bên mua làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Trong 1.620 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, Công ty Bemes cùng phối hợp thực hiện và đã được Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ cho 916 căn hộ chung cư, 18 nhà thấp tầng. Còn lại chưa được cấp sổ.

Để xảy ra sai phạm, VKS cho rằng còn có sự thiếu trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Suốt quá trình dự án CT6 Kiến Hưng xây dựng sai quy hoạch, nhóm cán bộ phường và thanh tra quận đã không thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn.

Do đó, cùng vụ án này, VKS truy tố ông Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng cũ cùng 2 cựu Phó chủ tịch Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng; Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ) và Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 điều 285 Bộ luật Hình sự 1999.