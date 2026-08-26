Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý

Sáng 26/8, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Cùng chủ trì cuộc gặp mặt có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Tham dự cuộc gặp mặt có 701 đồng chí quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú tham dự hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tham dự hội nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tham dự hội nghị