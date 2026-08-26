Máy bay MH370 hiện đang ở đâu?

Vị trí máy bay MH370 sắp có cơ hội sáng tỏ?

Phần cánh phụ máy bay (flaperon) được tìm thấy trên đảo Réunion và được xác nhận là của MH370.

Sau khi phát hiện và xác nhận những mảnh vỡ của máy bay MH370, các nhà khoa học đang tính hành trình trôi dạt của chúng để khoanh vùng nơi chiếc máy bay xấu số nằm lại.

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Western Australia (UWA) từng xây dựng mô hình máy tính để mô phỏng đường trôi của các mảnh vỡ MH370. Mô hình này dự đoán chính xác vị trí dạt vào bờ của 18 trong số 22 mảnh vỡ được tìm thấy hoặc xác định trong quá trình nghiên cứu.

Tỷ lệ 82% là một thành tích đáng chú ý. Nhưng bài toán thực tế phức tạp hơn nhiều.

Mảnh vỡ máy bay sau khi rơi xuống biển không nằm yên tại một điểm. Chúng có thể bị cuốn đi bởi các dòng hải lưu. Gió cũng tác động lên những mảnh nổi trên mặt biển. Hình dạng, trọng lượng và độ nổi của từng mảnh khiến chúng di chuyển với tốc độ khác nhau.

Các nhà khoa học Australia đã phải tiến hành những thí nghiệm thực tế với các bản sao có kích thước tương đương bộ phận của Boeing 777 để xác định ảnh hưởng của gió đối với mảnh vỡ. Sau đó, dữ liệu được đưa trở lại mô hình máy tính để nâng độ chính xác.

Một trong những manh mối quan trọng nhất xuất hiện vào tháng 7/2015, khi một phần cánh phụ máy bay (flaperon) được tìm thấy trên đảo Réunion ở phía tây Ấn Độ Dương. Bộ phận này sau đó được xác nhận thuộc MH370.

Phần cánh phụ máy bay (flaperon) được tìm thấy trên đảo Réunion và được xác nhận là của MH370.

Các mô hình dòng chảy cho thấy việc mảnh cánh phụ trôi từ khu vực được cho là nơi MH370 rơi tới Réunion là hoàn toàn có thể. Theo UWA, các dòng hải lưu chính ở Nam Ấn Độ Dương có thể đưa vật thể từ phía đông sang phía tây. Mô hình khi đó ước tính hành trình này có thể mất khoảng 12-18 tháng.

Đáng chú ý, việc tìm thấy mảnh vỡ ở rất xa khu vực tìm kiếm dưới đáy biển không có nghĩa xác máy bay cũng nằm gần nơi phát hiện mảnh vỡ.

Ngược lại, các nhà khoa học có thể sử dụng vị trí của mảnh vỡ để tính ngược: Nếu một mảnh mất khoảng bao lâu để trôi tới Réunion, Mauritius, Tanzania hay các khu vực khác, thì điểm xuất phát có thể nằm ở đâu? Đây chính là cách các mảnh vỡ trên bờ biển trở thành "dấu vết ngược" dẫn về đại dương.

Thông tin trên Tạp chí điện tử Phụ nữ mới, Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) và CSIRO sau đó tiếp tục phát triển các mô hình trôi dạt. Kết quả cho thấy dữ liệu từ những mảnh vỡ phù hợp với giả thuyết MH370 rơi ở khu vực phía nam Ấn Độ Dương và giúp thu hẹp vùng có khả năng chứa xác máy bay.

Tuy nhiên, mô hình cũng có giới hạn. Các nhà khoa học không thể biết chính xác từng mảnh vỡ đã nổi bao lâu, bị gió tác động ở mức nào hoặc có bị mắc lại trên các đảo nhỏ hay không. Chính những yếu tố này có thể làm sai lệch đường trôi dự đoán.

Một nghiên cứu của UWA từng chỉ ra rằng việc kết hợp dữ liệu mảnh vỡ với mô hình dòng chảy có thể cung cấp thêm manh mối về vị trí máy bay. Nhưng các nhà khoa học cũng cảnh báo rằng mảnh vỡ chỉ giúp khoanh vùng, không thể tự nó xác định chính xác tọa độ xác máy bay.

Theo ATSB, các phân tích về đường trôi của mảnh vỡ từng củng cố khả năng xác MH370 nằm về phía bắc khu vực tìm kiếm ban đầu. Một vùng chưa được tìm kiếm rộng khoảng 25.000 km², nằm giữa vĩ độ 33°Nam và 36°Nam dọc theo "vòng cung thứ 7", được đánh giá có xác suất chứa xác máy bay cao.

Đến nay, xác MH370 vẫn chưa được tìm thấy. Malaysia đã tiếp tục hợp tác với Ocean Infinity để tìm kiếm dưới đáy Ấn Độ Dương. Thỏa thuận này được gia hạn đến tháng 6/2027.

Sau hơn một thập kỷ, những mảnh vỡ nhỏ bé vẫn đang làm điều mà các thiết bị tìm kiếm dưới biển chưa thể làm được: giúp các nhà khoa học lần theo dấu vết của một chiếc máy bay đã biến mất giữa đại dương bằng cách lần ngược hành trình mà biển đã đưa chúng đi.

Máy bay MH370 tiếp tục được tìm kiếm sau hơn 12 năm

MH370 vẫn tiếp tục được tìm kiếm

Thông tin mới nhất càng cho thấy bí ẩn về máy bay MH370 chưa được giải quyết.

Theo Tạp chí điện tử Markettimes dịch từ Ocean Infinity, từ khi bắt đầu tham gia tìm kiếm MH370 năm 2018, công ty đã dành hơn 150 ngày trên biển và lập bản đồ hơn 140.000 km2 đáy đại dương.

Chiến dịch mới nhất bắt đầu từ tháng 3 năm 2025 và kết thúc ngày 23/1/2026 nhưng không tìm thấy xác máy bay. Ocean Infinity cho biết vùng tìm kiếm và yêu cầu công nghệ của nhiệm vụ này là thách thức đặc biệt lớn.

Con số 140.000 km2 không hề nhỏ, thậm chí lớn hơn cả diện tích của Hy Lạp và gần bằng diện tích của Nepal. Đó là chưa kể đến những nỗ lực chung của các quốc gia trong việc khảo sát khoảng 120.000 km2 ở nam Ấn Độ Dương. Nhưng đây vẫn chỉ là một phần nhỏ so với vùng biển mà các nhà điều tra phải xem xét.

Theo Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB), việc xác định khu vực tìm kiếm MH370 là bài toán khó ngay từ đầu vì dữ liệu vệ tinh về những giờ cuối cùng của chuyến bay rất hạn chế.

Khi tính đến các khả năng khác nhau về đường bay và quãng đường máy bay có thể tiếp tục di chuyển sau khi hết nhiên liệu, tổng khu vực có thể cần xem xét lên tới khoảng 1,2 triệu km2.

Đây là lý do việc "quét" 140.000 km2 không đồng nghĩa với việc đã kiểm tra toàn bộ khu vực có khả năng chứa xác máy bay MH370.

Thách thức tiếp theo nằm ở chính đáy đại dương. Khu vực phía nam Ấn Độ Dương có địa hình phức tạp, nhiều vùng sâu và điều kiện biển khắc nghiệt. Viện Hải dương học Woods Hole cho biết một số khu vực tại đây có độ sâu khoảng 2.500 - 4.000 m. Trong khi đó, biển động mạnh có thể gây khó khăn cho việc triển khai và thu hồi thiết bị khảo sát dưới nước.

Ở độ sâu như vậy, con người không thể trực tiếp quan sát. Các đội tìm kiếm phải dựa vào tàu khảo sát, sonar và phương tiện tự hành dưới nước (AUV) để lập bản đồ và phát hiện những vật thể bất thường trên đáy biển.

Trong chiến dịch trước đây, Ocean Infinity từng sử dụng tới 8 AUV, trang bị nhiều hệ thống như sonar quét sườn, máy đo sâu đa tia và camera để thu thập dữ liệu độ phân giải cao.

Nhưng ngay cả công nghệ hiện đại cũng không thể lường trước vì biến đáy biển không phải một "bãi đất trống" dễ quan sát. Xác máy bay có thể nằm giữa địa hình gồ ghề, bị che khuất bởi các cấu trúc địa chất hoặc nằm ở vị trí ngoài khu vực được ưu tiên tìm kiếm.

Một vấn đề khác là điểm rơi chưa thể xác định chính xác. Những mảnh vỡ MH370 được phát hiện trên các bờ biển ở Ấn Độ Dương và châu Phi đã giúp các nhà khoa học nghiên cứu hướng trôi dạt.

MH370 có thể sẽ mãi là bí ẩn?

Tuy nhiên, gió, sóng và dòng hải lưu có thể khiến các mảnh vỡ phân tán trên khoảng cách lớn. ATSB cho biết phạm vi phân tán tăng theo thời gian do tác động của các dòng xoáy và chuyển động của đại dương.

Chính vì vậy, một mảnh vỡ được tìm thấy trên bờ biển không thể vẽ thành một tọa độ chính xác trên đáy biển.

Các chuyên gia từng xác định những khu vực có xác suất cao hơn. Năm 2022, một cuộc rà soát của ATSB cho rằng vùng chưa được tìm kiếm rộng khoảng 25.000 km2 có xác suất chứa xác MH370 cao nhất.

Cuộc tìm kiếm hiện nay vẫn chưa kết thúc. Malaysia đã gia hạn thỏa thuận với Ocean Infinity đến 30/6/2027. Theo thỏa thuận "không tìm thấy, không lấy tiền", Ocean Infinity chỉ nhận 70 triệu USD nếu xác máy bay được tìm thấy. Phần diện tích còn lại trong khu vực tìm kiếm hiện vào khoảng 7.428,54 km2.

Vì thế, 140.000 km² không phải là bằng chứng cho thấy công nghệ đã "thất bại". Ngược lại, nó cho thấy một thực tế đơn giản: tìm một chiếc Boeing 777 dưới hàng nghìn mét nước, trong một đại dương rộng lớn và với vị trí cuối cùng chưa được xác định tuyệt đối, là bài toán khó đến mức nào.

Theo Bộ Giao thông Malaysia, ngày 25/3/2025, nước này ký thỏa thuận với công ty thăm dò đáy biển Ocean Infinity để tìm kiếm trong một khu vực mới rộng khoảng 15.000 km² ở phía nam Ấn Độ Dương.

Việc cuộc tìm kiếm tiếp tục được gia hạn cũng đồng nghĩa với việc đến nay, vị trí chính xác của phần xác chính máy bay MH370 vẫn chưa được xác định.

MH370 biến mất ngày 8/3/2014 khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc). Chiếc Boeing 777 khi đó chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, tổng cộng 239 người.

Trong những năm sau đó, một số mảnh vỡ được phát hiện tại các đảo và bờ biển phía tây Ấn Độ Dương. Đáng chú ý nhất là phần flaperon được tìm thấy trên đảo Réunion vào tháng 7/2015 và sau đó được xác nhận thuộc chiếc Boeing 777 mang số đăng ký 9M-MRO thực hiện chuyến bay MH370. Một số mảnh khác cũng được đánh giá chắc chắn hoặc gần như chắc chắn thuộc chiếc máy bay mất tích.

Tuy nhiên, phần thân chính của máy bay cùng hai thiết bị đặc biệt quan trọng là hộp ghi dữ liệu chuyến bay và hộp ghi âm buồng lái vẫn chưa được tìm thấy.

Bởi vậy, sau hơn một thập kỷ, tuyên bố về "điểm ảnh bất thường" dưới đáy biển vẫn chỉ là một trong nhiều manh mối từng xuất hiện quanh vụ mất tích. Câu hỏi máy bay MH370 thực sự nằm ở đâu vẫn đang chờ cuộc tìm kiếm dưới đáy Ấn Độ Dương đưa ra câu trả lời.