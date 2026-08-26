Ảnh vệ tinh hé lộ tàu sân bay thứ 4 của Trung Quốc đang dần thành hình

Một tàu sân bay mới của Trung Quốc, thường được gọi là Type 004, đang dần hình thành tại một xưởng đóng tàu ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy phần thân tàu, đặc biệt là khu vực mũi, đã được hoàn thiện đáng kể.

Theo hình ảnh vệ tinh do The War Zone (TWZ) cung cấp, Type 004 đang được đóng tại Đại Liên, nơi từng hoàn thiện tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh và đóng tàu sân bay thứ hai Sơn Đông. Con tàu được cho là đã bắt đầu được xây dựng tại đây ít nhất từ năm 2024.

Type 004 dự kiến là tàu sân bay thứ tư của Hải quân Trung Quốc và có thể trở thành tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của nước này. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa xác nhận chính thức thông tin này.

Dựa trên các hình ảnh vệ tinh bổ sung do Planet Labs cung cấp, thân tàu dài khoảng 320 m và rộng tối đa khoảng 46 m. Các kích thước này nhiều khả năng sẽ còn thay đổi khi con tàu tiếp tục được hoàn thiện và lắp đặt sàn đáp.

Nếu hoàn thành theo thiết kế dự kiến, Type 004 sẽ lớn hơn đáng kể so với ba tàu sân bay hiện có của Trung Quốc. Tàu Phúc Kiến (Type 003), hiện là tàu sân bay lớn nhất của Trung Quốc, dài khoảng 316 m và được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ.

Khác với Liêu Ninh và Sơn Đông sử dụng thiết kế STOBAR với cầu nhảy ở mũi tàu, Phúc Kiến áp dụng cấu hình CATOBAR, sử dụng máy phóng để đưa máy bay lên không. Type 004 nhiều khả năng cũng sẽ sử dụng cấu hình CATOBAR.

Điểm đáng chú ý nhất của Type 004 là khả năng sử dụng động cơ hạt nhân. Một số hình ảnh vệ tinh và ảnh chụp từ mặt đất cho thấy các cấu trúc có thể liên quan đến hệ thống lò phản ứng. Thiết kế của chúng được nhận định có những điểm tương đồng với các cấu trúc trên tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ.

Nếu được xác nhận, hệ thống động lực này có thể giúp tàu hoạt động trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên, đồng thời cung cấp nguồn năng lượng lớn cho các hệ thống điện tử, vũ khí và máy phóng hiện đại.

Thành phần phi đội máy bay của tàu sân bay vẫn là một dấu hỏi lớn. Type 004 được kỳ vọng có thể vận hành nhiều loại máy bay thế hệ mới của Trung Quốc, trong đó có tiêm kích tàng hình J-35, máy bay cảnh báo sớm KJ-600 và các biến thể J-15. Các máy bay không người lái hải quân hóa cũng có thể trở thành một phần trong biên chế của tàu.

Tốc độ Type 004 được triển khai đóng mới cũng cho thấy năng lực ngày càng lớn của ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc. Bắc Kinh đang đồng thời phát triển nhiều loại tàu chiến, tàu ngầm và phương tiện hải quân thế hệ mới.

Lầu Năm Góc trước đây đánh giá Hải quân Trung Quốc có thể hướng tới mục tiêu sở hữu tổng cộng 9 tàu sân bay vào năm 2035. Nếu Type 004 được hoàn thiện và đưa vào hoạt động, đây sẽ là một bước tiến đáng kể trong quá trình mở rộng năng lực tác chiến và triển khai sức mạnh trên biển của Trung Quốc.