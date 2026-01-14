Pháp muốn ngăn Ukraine mua vũ khí Mỹ bằng khoản vay của EU

Theo đề xuất của Paris, phần ngân sách dành cho mua sắm vũ khí trong gói hỗ trợ này chỉ nên được sử dụng cho các nhà sản xuất quốc phòng trong EU. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ lâu đã cho rằng viện trợ của EU dành cho Ukraine cần góp phần củng cố năng lực quốc phòng châu Âu và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Đức và Hà Lan phản đối cách tiếp cận này, cho rằng các hạn chế như vậy có thể cản trở việc Ukraine tiếp cận những loại vũ khí then chốt, trong đó có hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Hiện các quốc gia thành viên EU và Ủy ban châu Âu vẫn đang tranh luận về các điều khoản cụ thể của khoản vay, vốn đã được các nhà lãnh đạo EU nhất trí thông qua vào tháng 12. EU quyết định cung cấp khoản vay này sau khi không đạt được thỏa thuận sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để hình thành một gói hỗ trợ được gọi là “khoản vay bồi thường xung đột”.

Một quan chức cấp cao của EU nói với tờ The Telegraph rằng khoản vay dự kiến sẽ ưu tiên chi cho vũ khí, do các đánh giá nội bộ cho thấy xung đột có thể tiếp tục kéo dài. Theo kế hoạch hiện nay, khoảng 2/3 trong tổng số 90 tỷ euro sẽ được dùng để cung cấp vũ khí cho Ukraine, phần còn lại nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách thời chiến của nước này.

Dự thảo kế hoạch cũng đưa ra các điều kiện nghiêm ngặt đối với việc Ukraine mua sắm vũ khí từ Mỹ hoặc các quốc gia ngoài EU.

Đức và Hà Lan cho rằng những điều kiện này là quá khắt khe. Một nhà ngoại giao EU cho biết Ủy ban châu Âu đã “quá chiều theo lập trường của Paris”, khiến nhiều nước thành viên không hài lòng.

Trong một tài liệu chính sách mật được tiết lộ, Đức nêu rõ rằng nước này không ủng hộ các đề xuất nhằm hạn chế Ukraine mua sắm vũ khí từ các đối tác bên ngoài EU, đồng thời cảnh báo những biện pháp đó có thể gây trở ngại quá mức cho khả năng tự vệ của Kiev

Hà Lan cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng việc Ukraine mua các hệ thống then chốt như Patriot, tiêm kích F-16, bệ phóng tên lửa HIMARS và tên lửa đạn đạo tầm trung ATACMS do Mỹ sản xuất cần được tài trợ thông qua chương trình cho vay của EU.