Lộ diện 'hình hài' bên trong nhà ga sân bay Long Thành

Sự kiện: Sân bay Long Thành Dự án Sân bay Long Thành

Sàn, mái, thang cuốn, khu vực check-in, soi chiếu... bên trong nhà ga sân bay Long Thành dần lộ diện sau gần 3 năm thi công.

Lộ diện &#39;hình hài&#39; bên trong nhà ga sân bay Long Thành - 1

Sáng 19/12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức khánh thành các công trình Dự án thành phần 3 Sân bay Long Thành và khai trương các chuyến bay đầu tiên.

Chiếc máy bay Airbus của hãng Bambo AirAways lần đầu hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Lộ diện &#39;hình hài&#39; bên trong nhà ga sân bay Long Thành - 2

Khu vực ga đi ở tầng 2 của Nhà ga hành khách dần lộ diện hình hài. Dự án có tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng, được khởi công ngày 31/8/2023.

Lộ diện &#39;hình hài&#39; bên trong nhà ga sân bay Long Thành - 3

Khu vực check-in hạng thương gia với máy móc hiện đại, thích ứng trí tuệ nhân tạo, giảm thời gian làm thủ tục.

Lộ diện &#39;hình hài&#39; bên trong nhà ga sân bay Long Thành - 4

Khu máy soi chiếu của nhà ga.

Lộ diện &#39;hình hài&#39; bên trong nhà ga sân bay Long Thành - 5

Hệ thống máy làm thủ tục check-in tự động bên trong Nhà ga hành khách.

Lộ diện &#39;hình hài&#39; bên trong nhà ga sân bay Long Thành - 6

Các bảng hiệu chỉ dẫn đường đi, khu vực được hoàn thiện.

Lộ diện &#39;hình hài&#39; bên trong nhà ga sân bay Long Thành - 7

Thang cuốn từ tầng 3 lên tầng 4.

Lộ diện &#39;hình hài&#39; bên trong nhà ga sân bay Long Thành - 8

Hệ thống thang cuốn hành lý ở khu vực ga đi tại tầng 3.

Lộ diện &#39;hình hài&#39; bên trong nhà ga sân bay Long Thành - 9

Mái nhà đang được hoàn thiện.

Lộ diện &#39;hình hài&#39; bên trong nhà ga sân bay Long Thành - 10

Khu vực ghế chờ ở ga đi tầng 3.

Sân bay Long Thành giai đoạn một rộng 1.810 ha, khởi công ngày 5/1/2021, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự kiến Nhà ga hành khách sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026 để đón chuyến bay thương mại đầu tiên.

-19/12/2025 19:00 PM (GMT+7)
