Lộ diện 'hình hài' bên trong nhà ga sân bay Long Thành

Sáng 19/12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức khánh thành các công trình Dự án thành phần 3 Sân bay Long Thành và khai trương các chuyến bay đầu tiên.

Chiếc máy bay Airbus của hãng Bambo AirAways lần đầu hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Khu vực ga đi ở tầng 2 của Nhà ga hành khách dần lộ diện hình hài. Dự án có tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng, được khởi công ngày 31/8/2023.

Khu vực check-in hạng thương gia với máy móc hiện đại, thích ứng trí tuệ nhân tạo, giảm thời gian làm thủ tục.

Khu máy soi chiếu của nhà ga.

Hệ thống máy làm thủ tục check-in tự động bên trong Nhà ga hành khách.

Các bảng hiệu chỉ dẫn đường đi, khu vực được hoàn thiện.

Thang cuốn từ tầng 3 lên tầng 4.

Hệ thống thang cuốn hành lý ở khu vực ga đi tại tầng 3.

Mái nhà đang được hoàn thiện.

Khu vực ghế chờ ở ga đi tầng 3.

Sân bay Long Thành giai đoạn một rộng 1.810 ha, khởi công ngày 5/1/2021, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự kiến Nhà ga hành khách sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026 để đón chuyến bay thương mại đầu tiên.