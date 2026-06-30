Bên trong đại công trường Sân vận động "khủng" 135.000 chỗ ngồi ở cửa ngõ Thủ đô

Nhịp điệu hối hả trên công trường "siêu" sân vận động

Những ngày giữa năm, không khí tại đại công trường xây dựng Sân vận động Hùng Vương luôn trong trạng thái hối hả cao độ. Tiếng máy nhồi cọc, cẩu tháp gầm rú vang rền suốt ba ca liên tục. Trên mặt bằng rộng hơn 73 hecta, hình hài của một "chảo lửa" khổng lồ nhất thế giới về cả sức chứa lẫn hệ thống mái che đóng mở tự động đang lộ diện nét vóc dáng đầu tiên.

Góc máy nhìn từ trên cao bóc tách toàn cảnh một phân khu khán đài đang thi công cốp pha và đan lưới thép sàn, với hàng trăm công nhân đang rải đều trên mặt bằng rộng lớn.

Sau 5 tháng dồn lực thi công, toàn bộ mặt bằng sân vận động chính cùng các hạng mục phụ trợ đã được san lấp hoàn tất. Hệ thống đường nội khu và hạ tầng giao thông kết nối ngoại vi cán mốc khối lượng trên 80%.

Dưới mặt đất, quy mô cơ giới hóa được triển khai đồng bộ với hàng loạt xe cẩu tháp và cẩu bánh xích vươn cao xé dọc nền trời.

Theo Ban Quản lý dự án, công tác ép cọc kết cấu chính đã hoàn thành 100%. Hiện tại, các nhà thầu đang dồn lực thi công đài móng và sàn tầng 1, vượt tiến độ với tỷ lệ hoàn thành trên 70%.

Cận cảnh khu vực kết cấu tháp khán đài đang được dựng hệ khung giáo nêm và bao che lưới an toàn nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Các phương tiện cơ giới vận chuyển vật liệu liên tục ra vào công trường tấp nập, đan xen giữa hệ thống cột bê tông lõi đang vươn cao vững chãi.

Biển chỉ dẫn phân định khu vực Khán đài D cắm giữa nền đất cát ngổn ngang. Đây là khu vực đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ đổ bê tông dầm móng.

Kiến trúc Trống đồng ôm trọn công nghệ tương lai

Điểm nhấn kiến trúc độc bản của công trình chính là lớp vỏ bao che lấy cảm hứng từ hình tượng Trống đồng Đông Sơn. Ẩn sau thiết kế mang đậm hào khí Việt Nam là một tổ hợp công nghệ đỉnh cao được định vị theo tiêu chuẩn xanh và thông minh (Green & Smart Stadium).

Đội ngũ công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài làm việc trên công trường

Sân vận động tích hợp AI để kiểm soát an ninh thời gian thực, trang bị hệ thống kỹ thuật cho phép thay mới mặt sân cỏ chỉ trong 6 đến 10 giờ. Đặc biệt, 135.000 ghế ngồi đều được phủ sóng mạng 5G tốc độ cao.

Những chân cẩu tháp kiên cố đứng vững chãi sau cơn mưa, soi bóng xuống mặt nước đọng giữa công trường, khắc họa nhịp điệu lao động không ngơi nghỉ.

Từng tốp thợ xây dựng di chuyển qua ma trận giàn giáo thép chằng chịt, đan xen khít khao bên dưới phần sàn bê tông tháp khán đài.

Các tổ đội thi công tập trung cao độ trên mặt sàn nghiêng của tháp khán đài, căn chỉnh cốt thép dầm bậc ngồi trước giờ đổ mẻ bê tông mới.

Cú hích hạ tầng biến đổi diện mạo vùng ngoại ô

Sân vận động Hùng Vương là hạt nhân trung tâm của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội – siêu dự án rộng hơn 9.100 hecta, trải dài qua địa giới hành chính của 11 xã, phường thuộc Hà Nội (như Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thượng Phúc...).

Mặt bằng hình tròn hoàn hảo của lõi sân vận động, định hình rõ vóc dáng của chiếc Trống đồng Đông Sơn khổng lồ.

Bên cạnh chảo lửa trung tâm, một hệ sinh thái tiện ích đang được triển khai đồng tốc bao gồm: tuyến đại lộ rộng 120 mét nối từ Quốc lộ 21B, khách sạn cao 30 tầng, bệnh viện đa khoa quy mô lớn, cùng cụm tổ hợp sân thi đấu tennis và pickleball hiện đại.

Các hàng cọc ống bê tông ly tâm cốt thép cỡ lớn được tập kết dọc tuyến đường nội bộ, chuẩn bị thi công hệ thống hạ tầng cấp thoát nước ngầm.

cấu trúc lòng chảo trung tâm, thể hiện sự kết nối mạch lạc giữa 4 khối khán đài lớn đang vươn lên mạnh mẽ.

Nhìn từ trên cao, có thể thấy 4 góc khán đài A, B, C, D đã thành hình.

Hàng ngày có hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư, công nhân và máy móc trên công trường. Các đơn vị chia thành nhiều ca, kíp cả ngày lẫn đêm để thi công.

Kết cấu bê tông cốt thép dự kiến sẽ khép lại vào tháng 12 năm nay, làm tiền đề để hoàn thành lắp ráp mái vòm vào tháng 5/2027. Tháng 7/2027, "siêu phẩm" Sân vận động Hùng Vương sẽ chính thức cán đích toàn diện, sẵn sàng đưa Hà Nội trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao tầm cỡ hành tinh như ASIAD hay Thế vận hội Olympic.