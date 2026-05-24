Khán đài xem pháo hoa Đà Nẵng 'khủng' cỡ nào?

Ngày 21/5, Ban tổ chức DIFF 2026 cho biết, công tác thi công sân khấu, khán đài đang được triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo tiến độ trước đêm khai mạc diễn ra vào tối 30/5.

Theo ghi nhận, khu vực khán đài phục vụ lễ hội với hàng nghìn chỗ ngồi đã cơ bản hoàn thiện kết cấu chính. Các hạng mục lắp đặt cuối cùng, kiểm tra kỹ thuật và rà soát an toàn đang được đẩy nhanh để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người dân và du khách theo dõi lễ hội pháo hoa.

Công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục để kịp tiến độ.

Ban tổ chức cho biết, khán đài DIFF 2026 được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, toàn bộ các khâu đều được kiểm định an toàn nghiêm ngặt. Hệ thống âm thanh, ánh sáng tại từng vị trí cũng được tính toán kỹ lưỡng nhằm giúp khán giả có thể thưởng thức trọn vẹn không khí trình diễn nghệ thuật và những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Đà Nẵng.

Điểm nhấn đặc biệt của DIFF 2026 nằm ở sân khấu được đánh giá là có quy mô lớn và ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại bậc nhất từ trước đến nay. Mang chủ đề “Danang - United Horizons - Những chân trời kết nối”, sân khấu năm nay được thiết kế dựa trên ý tưởng “giao lộ của hợp nhất”, lấy cảm hứng từ hình ảnh những đường chân trời xích lại gần nhau.

Không gian trình diễn được tổ chức theo ba tầng không gian với những đường cong mô phỏng nhịp cầu kết nối. Phần vòm sáng phía trên mở rộng như biểu tượng của khát vọng vươn xa, trong khi mặt nước phía dưới phản chiếu ánh sáng mềm mại, tạo chiều sâu thị giác và nhấn mạnh sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Sân khấu chính có tổng chiều ngang khoảng 100 m, diện tích gần 1.200 m2, trong đó khu vực biểu diễn rộng 50 m, đủ sức phục vụ những đại cảnh quy mô lớn.

Hệ thống cơ khí sân khấu hiện đại với vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp LED, laser và ánh sáng đa tầng được đưa vào vận hành. Nổi bật là vòm nâng hạ trung tâm rộng hơn 40 m, cao trên 10 m, được xem như “trục xương sống” của toàn bộ sân khấu.

5 hệ vòm cơ khí có thể vận hành độc lập hoặc đồng bộ, liên tục biến đổi không gian trình diễn theo từng tiết mục. Các vòm trung tâm có thể hoàn thành hành trình nâng hạ trong chưa đầy 70 giây, cho phép chuyển cảnh linh hoạt theo thời gian thực, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh mãn nhãn cho khán giả.

Đêm khai mạc DIFF 2026 với chủ đề “Thiên nhiên” sẽ diễn ra vào tối 30/5, mở màn bằng màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đội Trung Quốc, hứa hẹn đem đến bữa tiệc ánh sáng rực rỡ bên bờ sông Hàn.