Sân vận động quy mô khủng một thời ở Hà Tĩnh hiện thời ra sao?

Sân vận động Đức Thọ (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2005 với tổng mức đầu tư 5,9 tỷ đồng. Thời điểm đó, đây là một trong những công trình thể thao có quy mô lớn của tỉnh Hà Tĩnh, phục vụ các hoạt động thể thao, văn hóa và nhiều sự kiện quan trọng của huyện Đức Thọ (cũ).

Sau nhiều năm khai thác với tần suất thấp và thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng, nhiều hạng mục của công trình hiện đã xuống cấp.

Khu vực khán đài xuất hiện nhiều điểm bong tróc, nứt vỡ; tường rêu mốc, cỏ dại mọc um tùm.

Hệ thống cửa sắt, hàng rào hoen gỉ, hư hỏng. Bên trong sân vận động, nhiều khu vực ngập rác thải sinh hoạt gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Nhiều vị trí cỏ mọc cao quá đầu người, tạo nên khung cảnh nhếch nhác.

Người dân địa phương cho biết, những năm gần đây công trình gần như bị bỏ không, rất ít được sử dụng nên ngày càng xuống cấp.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện chính quyền xã Đức Thọ xác nhận, trước đây khi còn đơn vị hành chính cấp huyện, sân vận động chủ yếu phục vụ một số hoạt động văn hóa, thể thao và sự kiện của địa phương, tuy nhiên tần suất sử dụng cũng không nhiều. Mỗi năm công trình chỉ tổ chức một số nhiệm vụ chính trị, các hoạt động thể thao quy mô nhỏ; riêng đại hội thể dục thể thao cấp huyện cũng chỉ diễn ra định kỳ 4 năm một lần.

Cũng theo chính quyền địa phương, do công trình ít được khai thác sử dụng trong thời gian dài, cùng với việc thiếu nguồn kinh phí để duy tu, nâng cấp, sửa chữa thường xuyên nên nhiều hạng mục ngày càng xuống cấp, chưa phát huy hết công năng sau đầu tư.