Bên trong các trận địa bắn pháo hoa phục vụ kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hình ảnh trận địa pháo hoa tại Tây Hồ được hoàn thiện để phục vụ kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô:

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), gồm khu vực trước Bưu điện Hà Nội, phố Quảng Khánh giáp Hồ Tây và hồ Văn Quán.

Tại phường Tây Hồ, công tác chuẩn bị trận địa đang được khẩn trương triển khai. Các lực lượng tiến hành kiểm tra, phân loại pháo được bàn giao, lắp đặt pháo vào dàn phóng và đấu nối hệ thống kíp điện.

Các công đoạn như cố định dây kíp, kiểm tra hệ thống đấu nối và lắp đặt dàn phóng được thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật.

Công tác kiểm tra được tiến hành trong quá trình chuẩn bị nhằm bảo đảm các hạng mục tại trận địa được hoàn thành theo kế hoạch.

Công tác đưa pháo vào dàn phóng được thực hiện cẩn thận, đúng kỹ thuật.

Các quả pháo được đưa vào nòng phóng, sắp xếp theo vị trí trong dàn phóng tại trận địa phố Quảng Khánh, phường Tây Hồ.

Thượng tá Nguyễn Đình Thắng hướng dẫn và kiểm tra lắp đặt pháo hoa.

Khuyến cáo khi đi xem pháo hoa an toàn

Người dân nên chủ động đến sớm, lựa chọn vị trí xem pháo hoa an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và không tự ý đi vào khu vực bố trí trận địa bắn pháo hoa. Không chen lấn, xô đẩy hoặc đứng tại lòng đường, nút giao gây cản trở giao thông.

Người dân không tự ý chạm vào, nhặt hoặc mang về các vật thể lạ, pháo chưa nổ hay vật nghi là đạn pháo rơi xuống sau màn trình diễn. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần giữ khoảng cách và thông báo ngay cho lực lượng chức năng.

Các gia đình có trẻ nhỏ cần chú ý trông nom trẻ, thống nhất điểm tập trung nếu bị lạc. Khi di chuyển ra về, người dân nên tuân thủ phân luồng giao thông, không dừng đỗ tùy tiện và hạn chế chen vào đám đông để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.