Trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hỏa mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), tối nay 2/7, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, chương trình sử dụng tổng cộng 2.840 quả pháo hoa tầm cao, 360 quả pháo hoa tầm thấp, 1.200 giàn pháo tầm thấp cùng hơn 12.000 ống hỏa thuật các loại.

Riêng khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn được bố trí 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật, trở thành điểm nhấn của chương trình. Các trận địa sẽ đồng loạt khai hỏa từ 21h đến 21h15 tại 16 điểm, gồm 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 11 điểm bắn tầm thấp.

Lực lượng kỹ thuật lắp đặt hệ thống pháo hoa tại trung tâm TP.HCM.

Tại khu vực Bình Dương cũ (nay là phường Bình Dương, TP.HCM), hệ thống 500 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp cũng đã sẵn sàng cho buổi trình diễn tối nay.

Lực lượng kỹ thuật kiểm tra lại hệ thống giàn bắn trước khi khai hoả tối nay.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, từ 19h, tại Công viên Thành phố mới Bình Dương sẽ diễn ra chương trình ca nhạc phục vụ người dân miễn phí.

Ngoài điểm bắn tại phường Bình Dương, điểm bắn khác tại Trung tâm Hành chính TP Thuận An cũ (nay là phường Thuận An, TP.HCM) cũng đã được lắp đặt, sẵn sàng khai hoả.

Tại Đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 (Bộ Tư lệnh TP.HCM) cho biết đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn.

Theo đơn vị, những ngày qua, lực lượng làm nhiệm vụ đã hoàn thành việc tiếp nhận, bảo quản pháo hoa, lắp đặt trận địa. Đến nay, toàn bộ hạng mục như lắp ráp giàn bắn, đấu nối hệ thống điện, kiểm tra thông số kỹ thuật đã hoàn tất, sẵn sàng cho màn trình diễn diễn ra đúng kế hoạch.