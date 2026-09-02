Pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Hà Nội, TPHCM mừng Quốc khánh

Trung tâm Hà Nội, TPHCM đông kín người đổ về dạo chơi, chờ xem màn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh 2/9.

21h, những chùm pháo hoa thắp sáng bầu trời Hà Nội.

Cùng thời điểm, những loạt pháo hoa tầm cao đầu tiên được bắn lên bầu trời TPHCM.

Người dân hào hứng chiêm ngưỡng và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng. Dịp này, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, sử dụng tổng cộng 3.700 quả pháo hoa tầm cao.

Người dân có 15 phút thưởng thức những chùm pháo hoa nhiều màu sắc rực rỡ. Tại TPHCM, pháo hoa được bắn tại 7 điểm với tổng số 1.200 quả pháo hoa tầm cao.

Pháo hoa rực sáng trên nóc tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM.

Thời tiết Hà Nội và TPHCM tối 2/9 mát mẻ, trời quang, thuận lợi cho việc trình diễn và quan sát pháo hoa. Nhiều người tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt dưới màn pháo hoa mãn nhãn.

Hà Nhi cùng Hoàng Phúc (TPHCM) cùng nhau lưu lại hình ảnh với pháo hoa rực rỡ.

Anh Rene, du khách đến từ Đức, ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong đêm pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9.