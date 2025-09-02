Bất ngờ với giao thông Hà Nội ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Chiều 2/9, ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, giao thông tại Hà Nội diễn ra trái ngược với dự đoán của nhiều người khi không xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải.

Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống, trên các tuyến đường cửa ngõ như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn vào trung tâm, Vành đai 3 trên cao hay Quốc lộ 1A, lượng phương tiện có tăng vào cuối buổi chiều nhưng không đáng kể, các phương tiện di chuyển cơ bản thuận lợi. Tại khu vực đường Khuất Duy Tiến, ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, ghi nhận lúc 15h chiều, giao thông thông thoáng, không xảy ra ùn ứ.

Khu vực của ngõ phía Nam Thủ đô trong chiều 2/9 thưa thớt phương tiện lưu thông, không xảy ra tình trạng quá tải hay ùn tắc.

Bên trong nội thành, khu vực nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn xiển - Khuất Duy Tiến và Vành đai 3 trên cao cũng không ghi nhận lượng phương tiện tăng cao, thậm chí vắng vẻ hơn nhiều so với ngày thường.

Ở một số tuyến vành đai và trục hướng tâm khác, mật độ xe tăng cao vào thời điểm chiều muộn khi người dân trở lại sau kỳ nghỉ và đổ về các bến xe. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ chỉ diễn ra cục bộ, không kéo dài, nhanh chóng được lực lượng chức năng giải tỏa và điều tiết, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, tình hình giao thông ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thuận lợi hơn nhiều so với dự báo. Nguyên nhân là do một bộ phận người dân đã lựa chọn trở về Thủ đô từ sớm để tránh áp lực giao thông.

Bên cạnh đó, năm nay có nhiều người ở lại Hà Nội để tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần giảm tải lượng phương tiện di chuyển từ các tỉnh về cùng thời điểm.