3 điều bất ngờ trong lễ duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc

Tên lửa DF-5C (ảnh: CCTV)

Trong cuộc duyệt binh ngày 3/9, quân đội Trung Quốc đã phô diễn nhiều hệ thống vũ khí mới, chưa từng tiết lộ trước đây và khiến truyền thông quốc tế chú ý.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, phóng từ đất liền và trên biển

Theo SCMP, bất ngờ lớn nhất trong lễ duyệt binh ngày 3/9 là sự xuất hiện của các loại ICBM mới như: DF-61, DF-31BJ, DF-5C và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3. Đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc “trình làng” các loại tên lửa với sức mạnh đáng gờm này. Các ICBM được thiết kế để bay xuyên lục địa, với tầm bắn tối thiểu 5.500km.

Trong lễ duyệt binh, DF-61 được giới thiệu là tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được cho là phiên bản nâng cấp của DF-41 (hiện được biết đến là ICBM tiên tiến nhất của Trung Quốc).

Theo SCMP, trước ngày 3/9, không có thông tin nào về DF-61 được công bố, nhưng một số chuyên gia cho rằng, tên lửa này sẽ sớm được biên chế để thay thế cho DF-41, với tầm bắn 12.000 – 15.000km.

Trong khi đó, tên lửa DF-5C có tầm hoạt động rất rộng. CCTV hôm 3/9 tuyên bố, DF-5C có thể “vươn tới bất cứ nơi nào trên địa cầu”.

JL-3, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, với tầm bắn 10.000 –12.000 km (ảnh: Xinhua)

Bên cạnh các ICBM mới, Trung Quốc cũng tiết lộ JL-3, loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Trong tương lai, tên lửa này có thể được trang bị trên các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân như Type 094 và Type 096.

Với phạm vi hoạt động được cho là hơn 10.000km, JL-3 có thể mang theo 3 đầu đạn hồi quyển tấn công (MIRV).

Tên lửa đạn đạo phóng từ trên không (ALBM) đầu tiên của Trung Quốc

Mặc dù trước đây Trung Quốc đã phát triển các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), nhưng quân đội nước này vẫn thiếu tên lửa đạn đạo phóng từ trên không (ALBM) để tạo nên sức mạnh của bộ 3 hạt nhân.

Tuy nhiên, trong cuộc duyệt binh ngày 3/9, Jing Lei-1 (JL-1), ALBM đầu tiên do Trung Quốc sản xuất đã được công bố.

JL-1, tên lửa đạn đạo phóng từ trên không đầu tiên của Trung Quốc (ảnh: CCTV)

Theo CCTV, việc JL-1 cùng với các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm xuất hiện trong lễ duyệt binh đã tạo nên “màn trình diễn tập trung đầu tiên” của bộ 3 hạt nhân chiến lược trên bộ, trên biển và trên không.

Tầm bắn của JL-1 và các thông số kỹ thuật khác chưa được quân đội Trung Quốc tiết lộ.

Tên lửa siêu vượt âm mới

Hôm 3/9, Trung Quốc cũng ra mắt tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26D (biến thể mới nhất của dòng tên lửa DF-26) và CJ-1000, cho thấy những tiến bộ của nước này trong nỗ lực phát triển các loại tên lửa siêu vượt âm.

Với tầm bắn được cho là lên tới 5.000km, DF-26 được mệnh danh là “sát thủ Guam” vì có thể bắn tới căn cứ hải quân – không quân lớn của Mỹ ở Guam (Thái Bình Dương).

Về CJ-1000, hiện có rất ít thông tin về loại tên lửa mới này.

CJ-1000, tên lửa siêu thanh bí ẩn (ảnh: CCTV)

Theo SCMP, CJ-1000 có một số điểm tương đồng với DF-100, loại tên lửa được công bố vào năm 2019, với tầm bắn lên tới hàng nghìn km, nằm giữa tầm bắn của tên lửa đạn đạo tầm trung và ICBM. Trên cơ sở này, CJ-1000 được cho là phù hợp với năng lực tấn công chiến lược tầm xa.

DF-26 và CJ-1000, lần đầu tiên xuất hiện trong lễ duyệt binh 3/9, đều được xếp vào dòng tên lửa siêu vượt âm (vận tốc 6.125 km/h trở lên).