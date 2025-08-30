Ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, 56 người thương vong vì tai nạn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (ngày 30/8), toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 25 người tử vong và 31 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giảm 23 vụ, số người tử vong giảm 11 người và số người bị thương giảm 17 người.

Cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 8.259 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 18,6 tỷ đồng; tạm giữ 38 ô tô, 1.255 mô tô, 82 phương tiện khác; tước 234 giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.042 trường hợp.

Trong đó, có 978 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.445 trường hợp vi phạm tốc độ và 73 trường hợp chở quá tải. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đường sắt, xử phạt 4 triệu đồng; trong lĩnh vực đường thủy, xử lý 194 trường hợp vi phạm.

Tai nạn giao thông tại xã Nga An, Thanh Hóa chiều xảy ra vào chiều 30/8.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khuyến cáo, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật, đã uống rượu bia không lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, tuân thủ tốc độ, làn đường, khoảng cách an toàn và chú ý quan sát khi qua nơi giao cắt đường sắt, bến phà, bến đò.

Các bậc phụ huynh cần nhắc nhở, quản lý con em không tụ tập, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.