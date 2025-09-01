Ngày nghỉ lễ thứ 2: 47 người thương vong vì tai nạn giao thông

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có báo cáo nhanh gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày 31/8/2025 (ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày).

Theo đó, toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 23 người tử vong và 24 người bị thương; đường sắt, đường thủy không ghi nhận vụ việc. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 25 vụ, 18 người chết và 12 người bị thương.

Về công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 9.452 trường hợp vi phạm, phạt tiền 25,465 tỷ đồng; tạm giữ 37 ô tô, 2.472 mô tô và 90 phương tiện khác; tước 391 giấy phép lái xe, trừ điểm 1.208 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn có 1.978 trường hợp, vi phạm tốc độ 2.103 trường hợp, chở hàng quá tải 59 trường hợp, quá khổ giới hạn 27 trường hợp, chở quá số người 71 trường hợp, vi phạm ma túy 7 trường hợp.

Đường sắt phát hiện, xử lý 2 trường hợp vi phạm với số tiền phạt 1 triệu đồng; đường thủy xử lý 189 trường hợp, phạt 235 triệu đồng.

Tai nạn giao thông tiếp tục giảm trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (hiện trường vụ tai nạn giao thông tại phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh).

Trong ngày 31/8, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia không tiếp nhận phản ánh từ người dân. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, tình hình giao thông tại Hà Nội ghi nhận một số tuyến như Vành đai 3, Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương và khu vực quanh bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát có lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc.