Bất ngờ hình ảnh trạm xe buýt ĐHQG TPHCM sau một ngày 'nghẹt thở'

Chỉ một ngày sau phản ánh của VietNamNet về tình trạng quá tải tại các trạm chờ xe buýt, tình trạng ùn ứ, chen lấn tại khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM) đã “hạ nhiệt”.

Sáng nay (10/9), không còn cảnh hàng nghìn sinh viên tràn xuống lòng đường, nhích từng bước để lên xe buýt.

Trạm đón trả khách không còn hiện tượng sinh viên tràn xuống lòng đường. Ảnh: AH

Tại "điểm nóng" trạm chờ khu ký túc xá B, số lượng sinh viên đứng chờ đã giảm đáng kể. Các bạn trẻ chủ động xếp hàng trên vỉa hè chờ xe cập bến. Mỗi khi xe dừng đón, sinh viên di chuyển lên xe nhanh chóng, trật tự và không còn cảnh chen lấn như trước.

Đáng chú ý, nhờ lượng xe tăng cường và việc điều phối linh hoạt, các chuyến xe buýt liên tục cập trạm, không còn tình trạng bỏ trạm hoặc để sinh viên phải đứng chờ lâu.

Chia sẻ về sự thay đổi nhanh chóng này, bạn Nguyễn Minh Anh (sinh viên năm 2, Trường Đại học Công nghệ Thông tin) vui mừng cho biết: “Sáng qua đi học đúng là một ‘ác mộng’ vì xe nào đến cũng chật kín, đứng chờ cả tiếng vẫn không lên được. Nhưng hôm nay ra trạm, tôi thấy xe chạy liên tục, mọi người tự giác xếp hàng nên chỉ mất chừng vài phút là lên được xe. Khung cảnh dễ thở và đỡ mệt mỏi hơn hẳn”.

Cùng chung niềm vui, bạn Trần Đức Huy (tân sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) bày tỏ: "Hôm qua thấy những hình ảnh chen chúc trên mạng khiến em lo lắng, sáng nay phải đi từ rất sớm. Không ngờ ra đến nơi thấy trạm vắng vẻ, xe đến đúng giờ và ai cũng xếp hàng trật tự".

Sinh viên chủ động xếp hàng ngay ngắn trên vỉa hè chờ xe đến lượt. Ảnh: AH

Khung cảnh chờ xe buýt trở nên dễ thở hơn nhiều so với ngày cao điểm hôm qua. Ảnh: AH

Sự hạ nhiệt nhanh chóng này đến từ giải pháp điều phối kịp thời của cơ quan chức năng. Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, ngay khi nhận phản ánh về tình trạng ùn ứ cục bộ, đơn vị đã phối hợp với các doanh nghiệp vận tải triển khai ngay phương án xử lý cấp bách.

Cụ thể, tuyến xe buýt số 8 qua bến KTX Khu B được tăng cường phương tiện, trong khi tuyến số 170 nâng tần suất chạy xe vào giờ cao điểm buổi sáng. Ngoài ra, các xe buýt dự phòng luôn sẵn sàng xuất bến để kịp thời giải tỏa tại những điểm phát sinh lượng khách tăng đột biến.

Hình ảnh các trạm xe buýt bên trong ĐHQG TPHCM chật kín người vào sáng 9/9. Ảnh: TK

Theo số liệu từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng trên địa bàn thành phố thời gian qua tăng mạnh. Từ ngày 1/7 đến 5/9, 134 tuyến xe buýt đã phục vụ hơn 19,7 triệu lượt khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 8, bình quân mỗi ngày có hơn 306.000 lượt khách sử dụng xe buýt; riêng những ngày cao điểm trước khai giảng, con số này lên tới hơn 383.000 lượt/ngày.

Ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm nhận định, chính sách miễn vé trên 134 tuyến đã thu hút đông đảo người dân sử dụng dịch vụ. Khi bước vào năm học mới, học sinh và sinh viên - nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất - quay trở lại trường lớp khiến áp lực vận tải tăng vọt.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ với Đại học Quốc gia TPHCM để theo dõi thực tế, chủ động điều chỉnh biểu đồ chạy xe nhằm bảo đảm việc đi lại của sinh viên luôn thuận lợi và an toàn.