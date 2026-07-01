Xe buýt đón người dân đi lại miễn phí khắp TP.HCM từ hôm nay

Từ hôm nay 1/7 đến hết 30/9/2026, khách đi xe buýt trên 134 tuyến xe quy định được hỗ trợ 100% giá vé. Hành khách chỉ lên xe và đến điểm cần đến, chưa bắt buộc thực hiện xác thực hoặc định danh.

Từ ngày 1/10 đến hết 31/12/2026, người dân vẫn được đi xe buýt không mất tiền vé. Tuy nhiên, tất cả hành khách bắt buộc xác thực định danh.

Cách thực hiện là dùng thẻ ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân, VneID, ứng dụng MultiGo quét thẻ hoặc mã QR trên hệ thống máy quét lắp đặt trên xe buýt.

Người dân có thể quét mã QR để truy cập các tuyến xe buýt miễn phí áp dụng từ 1/7/2026. (Nguồn: TTQL GTCC)

Việc ghi nhận cụ thể từng lượt sử dụng theo cá nhân là cơ sở để Nhà nước thanh toán thay tiền vé cho đơn vị vận hành.

Để đảm bảo người dân được tiện lợi, thoải mái khi đi xe buýt, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng - Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết đơn vị chức năng đã rà soát 134 tuyến xe buýt, gồm 109 tuyến được ngân sách hỗ trợ và 25 tuyến không được ngân sách hỗ trợ trước đây và xây dựng phương án triển khai theo từng nhóm tuyến.

Đã hoàn thành kiểm tra hiện trạng phương tiện, hệ thống GPS, camera, vé điện tử; thử nghiệm đối soát dữ liệu, bảo đảm sẵn sàng vận hành.

Hệ thống hạ tầng phục vụ xe buýt tại TP.HCM hiện có 37 bến bãi, 6.241 vị trí điểm dừng xe buýt, trong đó có 1.030 nhà chờ.

Bến bãi, nhà chờ xe buýt khang trang, hiện đại ngay trung tâm TP.HCM.

10 đơn vị vận tải và các đơn vị liên quan cũng đã họp, thống nhất phương án triển khai, phương án giá, hợp đồng và cơ chế thực hiện...

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cũng cơ bản hoàn thành các điều kiện về pháp lý, tài chính, công nghệ, vận hành và truyền thông, sẵn sàng thực hiện đồng bộ chính sách trên 134 tuyến xe buýt chở khách miễn phí.

Một điểm dừng tiện ích với thông tin chuyến, điểm dừng cụ thể, dễ theo dõi trên đường Hàm Nghi - phường Sài Gòn.

Cùng với đó, việc bảo trì, chỉnh trang và đầu tư hạ tầng phục vụ xe buýt cũng được tích cực triển khai những ngày qua. Hệ thống hạ tầng phục vụ xe buýt tại TP.HCM hiện có 37 bến bãi, 6.241 vị trí điểm dừng xe buýt, trong đó có 1.030 nhà chờ.

Trung tâm đã rà soát toàn bộ hệ thống điểm dừng xe buýt, khôi phục vạch sơn tại 1.572 vị trí bị mờ, hoặc chưa được hoàn trả sau thi công công trình. Đồng thời thu hồi trụ dừng, nhà chờ và xóa vạch sơn tại các vị trí không còn khai thác, bảo đảm phù hợp phương án tổ chức giao thông hiện hành.

Trạm dừng xe buýt được sơn mới những ngày qua.

Hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại bến xe cũng được chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ và hình ảnh giao thông công cộng của TP.HCM.

Trong thời gian tới, 3 mẫu nhà chờ xe buýt mới và 5 mẫu trụ dừng xe buýt mới theo hướng hiện đại, tăng khả năng nhận diện từ xa, phù hợp mỹ quan đô thị và điều kiện thực tế từng khu vực, cũng sẽ được lắp đặt để phục vụ người dân.

Bộ hỏi đáp hướng dẫn chi tiết cách sử dụng xe buýt trong giai đoạn đầu, áp dụng từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026. (Nguồn: TTQLGTCC)

Với chính sách miễn vé xe buýt, TP.HCM đặt mục tiêu lượng hành khách đi xe buýt tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025, hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng và các tiện ích số, xây dựng hệ thống giao thông đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.