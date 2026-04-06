TP HCM dự kiến miễn vé xe buýt cho toàn dân từ tháng 5

Trong tờ trình vừa gửi UBND TP HCM, Sở Xây dựng đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc xây dựng nghị quyết miễn vé xe buýt, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Theo phương án, việc miễn vé thực hiện ở 135 tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn, gồm 109 tuyến được trợ giá và 26 tuyến không trợ giá. Các tuyến buýt liên tỉnh không áp dụng.

Người dân đón xe buýt ở trung tâm TP HCM, tháng 4/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Sở Xây dựng dự kiến trình HĐND TP HCM thông qua chính sách trong tháng 4. Nếu được chấp thuận, việc miễn vé xe buýt có thể triển khai từ tháng 5.

Tính cho 8 tháng còn lại của năm 2026, tổng kinh phí hỗ trợ ước khoảng 930 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, gồm 627 tỷ đồng cho các tuyến trợ giá và 303 tỷ đồng cho các tuyến không trợ giá.

Theo Sở Xây dựng, việc ban hành nghị quyết ngoài mục đích giảm chi phí đi lại cho người dân, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, còn là cơ sở pháp lý để triển khai chính sách miễn vé và bố trí ngân sách hỗ trợ hoạt động này.

Để triển khai thuận lợi sau khi chính sách được thông qua, cơ quan chuyên môn đề xuất giao dự toán chi ngân sách nhằm bảo đảm nguồn hỗ trợ. Đồng thời, việc thực hiện cần không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. Việc kiểm tra, giám sát cũng được thực hiện qua hệ thống vé điện tử.

Nhân viên soát vé hành khách trên xe buýt. Ảnh: Quỳnh Trần

Chủ trương miễn vé xe buýt được Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nêu tại cuộc họp chiều 1/4, nhằm giúp giảm chi phí đi lại, thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng để hạn chế ùn tắc, ô nhiễm. Khi thực hiện, đây sẽ là lần đầu toàn bộ người dân thành phố đi xe buýt miễn phí, thay vì một số nhóm khách như hiện nay.

TP HCM sau khi mở rộng địa giới hành chính có khoảng 180 tuyến xe buýt, gồm cả nội tỉnh và liên tỉnh, với hơn 2.400 xe, trong đó buýt điện mới chiếm gần một nửa.

Hiện, thành phố đã áp dụng miễn vé cho nhiều nhóm hành khách, như người từ 60 tuổi, trẻ dưới 6 tuổi, người có công, khuyết tật, đồng thời phần lớn tuyến được trợ giá để hỗ trợ người dân và duy trì hoạt động.Sau lần điều chỉnh gần nhất từ năm 2019, giá vé phổ thông trên các tuyến trợ giá hiện ở mức 5.000-7.000 đồng mỗi lượt; học sinh, sinh viên 3.000 đồng.