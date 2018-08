Hot girl tóc trắng-vàng tông gục 2 cảnh sát cơ động

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 08:59 AM (GMT+7)

Không đội MBH, hot girl tóc trắng-vàng quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều và tông gục 2 cảnh sát cơ động.

Hot girl tóc trắng-vàng sau khi tông gục 2 chiến sĩ CSCĐ tại chốt Y5/141

Sáng 13/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Phạm Ngọc Hải, phó đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y5/141 Công an TP Hà Nội thông tin: Tổ Y5 đã khống chế bắt giữ hot girl tóc trắng-vàng không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của cảnh sát quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều đường liên tiếp tông vào 2 chiến sĩ CSCĐ cho Công an phường Thanh Xuân Bắc để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trung tá Hải cho biết, sự việc xảy ra vào chiều 12/8 khi tổ công tác Y5/141 được phân công làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến thuộc địa bàn quận Thanh Xuân.

Đến khoảng 15h cùng ngày, tổ công tác phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe nữ thanh niên tóc trắng-vàng điều khiển xe máy mang BKS 29E2-257.03 không đội MBH chạy tốc độ cao hướng Khuất Duy Tiến đi Nguyễn Trãi. Theo đó, chiến sĩ CSGT trong tổ Y5/141 đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, cô gái này không chấp hành lệnh kiểm tra của CSGT mà cho xe máy biển số 29E2-257.03 quay đầu xe chạy ngược chiều trên đường Khuất Duy Tiến và đâm vào thiếu uý Nguyễn Hải Đức, người được phân công trong tổ Y5/14 làm nhiệm vụ chống quay đầu. Cú đâm khiến thiếu uý Đức ngã văng xuống đường. Thấy vậy, một chiến sĩ CSCĐ khác là đại uý Phạm Văn Tuyền tiếp tục ra chặn xe cũng bị cô gái này tăng ga đâm thẳng vào chân.

“Hậu quả, thiếu uý Đức bị xây xát. Còn đại uý Tuyền bị gãy xương chân phải. Chỉ trong ít phút, tổ Y5/141 đã bắt giữ được hot girl này”, Trung tá Hải nói và thông tin.

Trung tá Hải cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra sự việc, Tổ công tác Y5/14 đã đưa đại uý Tuyền đi Bệnh viện cấp cứu, đánh dấu bảo vệ hiện trường, thông báo cho Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Thanh Xuân và đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo Kế hoạch 141 Công an TP Hà Nội.

Tại chốt Y5/141, cô gái tóc trắng-vàng khai tên Đỗ Thanh T (SN 2003 ở số 15, ngách 53 Ngỗ Hoà Bình, Khâm Thiên, Hà Nội)

Tổ công tác Y5/141 đã bàn giao thủ phạm cho Công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân thụ lý xử lý theo qui định.