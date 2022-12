Nhậu say, ngã sông tử vong

Nam thanh niên ngã sông tử vong sau tiệc sinh nhật Nhảy qua sà lan đi mua bia... té sông mất tích Người đàn ông bán vé số té sông tử vong

Ngày 20/12, UBND phường 5 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, sau 3 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Bạc Liêu đã tìm thấy thi thể ông Đ.V.P (SN 1968, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) tử vong do trượt chân ngã xuống sông sau khi nhậu say.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn mò tìm thi thể ông P.

Trước đó, lúc 16h ngày 19/12, một số người dân địa phương thấy ông P sau khi nhậu say thì xuống sông Bạc Liêu rửa tay. Tuy nhiên, mãi không thấy ông P lên, mọi người liên tri hô và thông báo đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Bạc Liêu điều 1 xe cứu hộ, 1 ca nô cùng hàng chục CBCS có mặt ở hiện trường tổ chức tìm kiếm ông P từ khu vực cầu Kim Sơn đến cầu Võ Thị Sáu.

Sau 3 giờ tìm kiếm, đến 19h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể ông P dưới khu vực chân cầu Võ Thị Sáu. Được biết, ông P là người nghiện rượu, thường xuyên nằm ngủ ở khu vực cầu Kim Sơn.

Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/nhau-say-nga-song-tu-vong-i678245/Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/nhau-say-nga-song-tu-vong-i678245/