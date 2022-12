Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 6203D đều bị bắt

Liên quan đến việc 18 bị can bị khởi tố tại hai Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6203D (Long An) và 5015D TP Thủ Đức, TP.HCM) cơ quan điều tra bước đầu đã xác định được hành vi phạm tội của những người liên quan.

Trong đó, ông Trần Lập Nghĩa (47 tuổi, ngụ Sóc Trăng) – Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 6203D và 2 bị can khác bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Trong vụ án này, công an cũng khởi tố hai bị can về tội môi giới hối lộ, các bị can còn lại bị điều tra về tội giả mạo trong công tác.

Trước đó, bị can Nghĩa đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp khởi tố vì liên quan vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 66-02D ở Đồng Tháp hồi tháng 10 vừa qua.

Đội CSGT Cát Lái đo thực tế thùng xe ben cơi nới được Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6203D cấp. Ảnh: TS

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi phạm tội của Nghĩa.

Theo thông tin PLO nắm được, bị can Nghĩa còn liên quan tới một số Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ở các tỉnh miền Tây.

Liên quan tới Trung tâm 6203D, công an cũng đã bắt giữ ông Huỳnh Thái Bảo – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm về các sai phạm liên quan.

Như PLO đã đưa tin, ngày 9-12 Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 18 bị can để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Trung tâm đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Việc khởi tố vụ án, bắt tạm giam các bị can này xuất phát từ bài “Điều tra: Trung tâm đăng kiểm cấp 'sổ song sinh' cho xe tải” của Pháp Luật TP.HCM.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo, Đội CSGT Cát Lái (PC08 Công an TP.HCM) đã dừng xe ben 50H-100.20. Qua kiểm tra, chiếc xe đã được cơi nới chiều dài là 25 cm và chiều cao là 71 cm. Ngoài xe trên, chúng tôi cũng thu thập được số liệu xe ben bốn chân hiệu Hyundai biển số 51D-325.89 có sổ đăng kiểm thể hiện kích thước chiều cao lòng thùng xe chênh lệch 40 cm so với số liệu lưu trữ của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Vụ việc liền được Phòng CSGT lập biên bản và chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM giải quyết theo thủ tục nguồn tin báo về tội phạm. Ngay sau đó các đội nghiệp vụ PC02 và PC01 lập tức vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, triệu tập những người liên quan.

Xe ben có thùng xe cơi nới được phù phép sổ đăng kiểm. Ảnh: TS

Tại Trung tâm đăng kiểm 6203D, ngoài hai xe mà chúng tôi phản ánh, công an còn thu giữ nhiều chứng cứ cho thấy trung tâm này đã chỉnh sửa, cấp sai quy định đăng kiểm cho nhiều xe khác. Từ đó công an xác định được các lỗi vi phạm của những người liên quan.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã cử một tổ công tác đã từ Hà Nội vào Long An để làm việc với trung tâm này. Qua đó, Cục Đăng kiểm xác định thông tin PV phản ánh là đúng nên tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên đối với ông Huỳnh Thái Bảo, PGĐ phụ trách trung tâm; đình chỉ hoạt động ba tháng với đăng kiểm viên Lê Văn Quốc. Tiếp đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng có văn bản báo cáo Bộ GTVT về việc xử lý kỷ luật tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tư nhân 6203D.

Theo báo cáo, lãnh đạo, đăng kiểm viên và trung tâm có hành vi vi phạm quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên quan đến công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Cụ thể ở đây là trung tâm này đã sửa đổi kích thước lòng thùng hàng của hai xe ô tô 50H-100.20 và 51D-325.89 trên giấy chứng nhận kiểm định thực tế cấp cho chủ xe.

Trong đó, ông Bảo là người ký các giấy chứng nhận trên. Đăng kiểm viên Lê Văn Quốc được xác định là người trực tiếp kiểm tra thùng xe.

Tại kỳ họp thứ 8 của HĐND TP.HCM khóa X vào ngày 8-12, thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an TP.HCM, báo cáo nội dung Công an TP.HCM đã tập trung đấu tranh, triệt phá đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác. Trong đó, các bị can dùng thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm nhưng không làm việc tại trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM để hợp thức hóa và chỉ đạo nhân viên cấp dưới giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định, cho các xe ben được cơi nới thành thùng xe lưu thông trên đường.

Nguồn: https://plo.vn/giam-doc-pho-giam-doc-trung-tam-dang-kiem-6203d-deu-bi-bat-post711879.html