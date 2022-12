Khám xét Trung tâm Đăng kiểm 50-07 của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Khoảng hơn 15 giờ chiều 16-12, nhiều Cảnh sát Cơ động, CSGT, Công an TP.HCM đã tới Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-07V (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) để thực hiện việc khám xét.

Ghi nhận, bên trong và bên ngoài trung tâm đăng kiểm này đều có lực lượng công an túc trực.

Ở bên ngoài cổng có các bảo vệ dân phố đứng giữ an ninh trật tự, lớp trong có lực lượng CSCĐ chốt chặn.

Công an thực hiện các biện pháp khám xét, nghiệp vụ tại Trung tâm Đăng kiểm 50-07V. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tất cả người lạ được yêu cầu đứng xa khỏi khu vực, không được quay phim, chụp hình.

Bên trong, khoảng hơn 10 cảnh sát mặc sắc phục đứng làm việc. Thi thoảng có một số xe ô tô biển xanh rời đi thì cổng mở và đóng lại ngay lập tức.

Theo người dân, khoảng 15 giờ chiều thì lực lượng công an đến làm việc. Trước đó, trung tâm đăng kiểm này vẫn hoạt động bình thường.

Rất đông lực lượng công an có mặt tại Trung tâm Đăng Kiểm 50-07V. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tất cả người lạ được công an yêu cầu đứng xa khỏi khu vực, không được quay phim, Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) do ông N.N.S (ngụ TP Thủ Đức) làm giám đốc, 2 Phó giám đốc là ông N.H.Q và T.HT..

Việc khám xét này liên quan đến việc điều tra mở rộng vụ án Công an TP.HCM khởi tố 18 bị can tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (Long An) và 50-15D (TP Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi phạm tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

