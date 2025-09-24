Bão số 9 hoàn lưu rất rộng gây mưa lớn đến 450m, tuyệt đối không được chủ quan

Hoàn lưu bão rộng, gây mưa lớn khi đổ bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 24/9, tâm bão số 9 ở khoảng 21,5°N; 112,6°E, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 510 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150–166 km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Bão số 9 có hoàn lưu rộng, gây mưa lớn khi đổ bộ.

Đến 13h ngày 25/9, bão di chuyển theo hướng Tây khoảng 20 km/h, suy yếu dần. Vị trí ở 21,6°N–107,8°E, trên đất liền phía Đông Quảng Ninh. Sức gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm gồm phía Bắc vĩ tuyến 19,5°N; phía Tây kinh tuyến 115,0°E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 tại vùng biển Tây Bắc Biển Đông; cấp 3 tại Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ.

Đến 13h ngày 26/9, bão đi Tây 20 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp. Vị trí ở 21,4°N–103,3°E, trên đất liền khu vực Tây Bắc Bắc Bộ. Cường độ < cấp 6. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 20,0°N; phía Tây kinh tuyến 110,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ.

Do tác động của bão phía Tây Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 9–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 17. Sóng cao 7,0–9,0 m; biển động dữ dội.

Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ) gió cấp 6–7, giật cấp 9. Từ đêm 24/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 7–8, sóng cao 2–4 m; vùng gần tâm bão cấp 9–11, giật cấp 13, sóng 3–4,5 m; biển động dữ dội.

Ven biển Quảng Ninh có nước dâng do bão 0,4–0,6 m. Tàu thuyền neo đậu ven bờ, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió, sóng lớn và nước dâng.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trên đất liền, từ gần sáng 25/9, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11. Đông Bắc Bộ sâu trong đất liền gió cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–300 mm, có nơi trên 450 mm. Nguy cơ cao ngập úng đô thị.

Từ 25–27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ: Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ đạt mức BĐ2–BĐ3. Đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã đạt mức BĐ1–BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng đồi núi. Do hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tâm điểm bão đi qua là khu vực nào?

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, đêm nay (24/9) bão số 9 sẽ đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và tiếp cận với vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng vào gần sáng ngày 25/9.

"Mọi người có thể chủ quan vì nghe tin bão giảm cấp. Đúng là giảm thật và mức giảm lớn từ cấp 17 siêu bão xuống còn bão nhiệt đới cấp 10-11, giật cấp 12-13. Tuy vậy với cấp 10-11 và có gió giật cấp 12-13 vẫn là bão mạnh nên mọi người ở vùng có bão tuyệt đối không chủ quan", TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết.

Khi bão vào gần bờ vẫn có gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 12-13. Vào sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 9-10. Với cấp gió này có thể làm đổ cây cối, thổi bay mái nhà mái tôn và ngói không chắc chắn, lật đổ chòi canh các lồng bè nuôi trồng hải sản. Vì vậy người dân ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình (cũ) tuyệt đối không chủ quan ở lại trên tàu thuyền, không ở lại trên lồng bè nuôi hải sản, không ở lại các căn nhà yếu và nhà tạm ở khu vực ngoài đê. Gió mạnh từ đêm nay 24/9 ở vùng ven biển nên mọi công tác chuẩn bị ứng phó phải kết thúc lúc 18 giờ chiều nay.

Bão số 9 có thể gây ra mưa cường suất cao với lượng mưa lớn trong vòng 6 tiếng có thể gây ngập úng cục bộ, kích hoạt các điểm sạt lở ở các khu vực có hoàn lưu bão đi qua. Vì vậy mọi người ở vùng thấp trũng nên đề phòng nguy cơ ngập, vùng đồi núi đề phòng nguy cơ lũ ống và lũ quét.

Các tỉnh thành (cũ) có lượng mưa lớn khi bão vào gần bờ nửa đêm 24/9 và rạng sáng ngày 25/9 gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Ngày 26/9 mưa lớn lan rộng tới Thanh Hóa Nghệ An, Hòa Bình.

Bão Ragasa hình thành ngày 18/9 từ áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, ba ngày sau tăng 8 cấp lên thành siêu bão và đến tối 22/9 vào Biển Đông đạt cực đại cấp 17 với sức gió 221 km/h. Ragasa vượt Yagi năm 2024 trở thành cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 70 năm qua.

Bão Ragasa ập vào đảo Đài Loan và miền bắc Philippines hôm qua gây mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến ít nhất 14 người chết và 124 người mất tích. Hiện hàng triệu người tại Hong Kong, Macao và Thâm Quyến phải sơ tán hoặc được khuyến cáo ở nhà khi bão tiến vào bờ biển phía nam Trung Quốc.