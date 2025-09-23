Thủ tướng chỉ đạo tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 171 chỉ đạo tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa).

Công điện nêu rõ siêu bão số 9 có cường độ rất mạnh trên biển, phạm vi gió mạnh rất rộng, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc biển Đông.

Bão có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp.

Ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển.

Do đó, để chủ động ứng phó bão số 9, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiệt hại về tài sản, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương, KH&CN, GD&ĐT, Y tế; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 170 ngày 22-9.

Không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Với các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa (nơi dự báo có thể xảy ra gió mạnh), Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão.

Trong đó, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế. Bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển, các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền.

Bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm là "xanh nhà hơn già đồng".

Rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra...

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ NN&MT chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể xảy ra (bao gồm cả nguy cơ xuất hiện bão số 10 trên biển Đông ngay sau khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền) để cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động công tác ứng phó.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật, thông báo khu vực nguy hiểm trên biển.

Đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão phù hợp, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải, du lịch trên biển, ven biển

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão.

Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT và Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão.

Đồng thời, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão.