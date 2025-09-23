Bão số 9 gây mưa cho Hà Nội như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, bão số 9 khi đổ bộ vào đất liền sẽ gây những tác động đến thành phố Hà Nội. cụ thể, ngày 25/9 có gió mạnh dần lên cấp 4-5. Từ sáng ngày 25/9 đến ngày 26/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến như sau: Khu vực phía Bắc thành phố phổ biến 70-130mm, có nơi trên 200mm. - Trung tâm thành phố và khu vực phía Tây và phía Nam thành phố: phổ biến 80 150mm, có nơi trên 250mm.

Hà Nội sẽ mưa dông trong ngày 25-26/9 do ảnh hưởng của bão số 9.

Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. - Mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. - Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.

Dự báo lượng mưa cụ thể ở TP Hà Nội do bão số 9 đổ bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, từ 25–27/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to, phổ biến 70–150mm, riêng Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và đồng bằng Bắc Bộ có thể đạt 150–250mm, cục bộ trên 450mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng, đô thị; lũ quét, sạt lở đất tại khu vực núi phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo 5 nguy cơ chính: gió mạnh trên biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị; mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi; ngập úng ở đô thị lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; và dông lốc mạnh ven biển từ Quảng Ninh đến Huế – Đà Nẵng khi bão còn cách đất liền 300–400km.