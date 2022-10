Bão số 6 Nesat đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa diện rộng

Thứ Năm, ngày 20/10/2022 07:25 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hoàn lưu cơn bão số 6 Nesat kết hợp với không khí lạnh tăng cường gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (20/10), bão số 6 Nesat đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 1 giờ sáng, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Hà Tĩnh-Quảng Trị. Cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hôm nay ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn), khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4-6m; khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng biển cao từ 2,5-4,5m.

Trên đất liền, hôm nay (20/10), không khí lạnh được tăng cường xuống kết hợp với hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 6 và nhiễu động trong đới gió Đông nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ 15-18 độ C.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bao-so-6-nesat-da-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-gay-mua-dien-rong-...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bao-so-6-nesat-da-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-gay-mua-dien-rong-1407020.ngn