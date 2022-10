Cường độ bão số 6 Nesat thay đổi thế nào khi tương tác với không khí lạnh?

Không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 6 sẽ gây một đợt mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 6 Nesat. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/10), một bộ phận không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 6 và nhiễu động trong đới gió Đông từ trưa chiều ngày 19/10 đến ngày 20/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Từ chiều tối và đêm 19/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 16-18 độ C.

Trong khi đó, trên biển, hồi 7 giờ sáng nay (19/10), bão số 6 Nesat đang ở trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão chủ yếu theo hướng Tây với vận tốc 10-15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Đến 7 giờ sáng 20/10, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Quảng Bình-Thừa Thiên Huế. Cường độ giảm xuống cấp 6-7, giật cấp 9

Trong 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền Nghệ An-Quảng Bình. Cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

Do tác động của bão số 6, trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m. Khu vực Giữa Biển Đông sóng cao 4,0-6,0m; khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Trên đất liền, từ chiều và đêm nay (19/10) đến ngày 20/10 phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa-Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, riêng khu vực phía Nam Đồng Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An 50-100mm, có nơi trên 130mm.

