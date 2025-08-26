Đường và hồ 'hòa làm một' sau mưa lớn, người dân lấy cọc làm mốc để lội về nhà

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, từ chiều và đêm ngày 25/8 đến rạng sáng ngày 26/8 trên địa bàn thành phố có mưa lớn diện rộng, nhiều tuyến phố ngập sâu, nước sông, hồ dâng cao, thậm chí tràn bờ.

Ghi nhận của PV, mực nước sông hồ ở Hà Nội dâng cao sau mưa lớn, nước hồ Văn Quán, hồ Than Thở dâng cao tràn lên đường 19/5, đường Văn Quán khiến giao thông tắc nghẽn, người dân di chuyển khó khăn qua khu vực trên.

Hồ Văn Quán, hồ Than Thở, các đường xung quanh hồ "hòa làm một", người dân lội qua biển nước lớn.

Mặt hồ với mặt đường bằng nhau, người dân phân biệt đường với hồ bởi những chiếc cọc cắm quanh hai hồ.

Giao thông khu vực trên tê liệt, người dân chỉ có thể đi bộ qua đoạn đường ngập.

Người dân vừa đi vừa lo vì hai bên đều là hồ nước.

Một số xe máy "liều mình" băng qua biển nước.

Nhiều xe máy "chết đuối" khi băng qua đoạn đường ngập.

Nhiều phương tiện cần sự trợ giúp của người dân để lưu thông qua khu vực trên.

Nước sông Tô Lịch dâng cao sau trận mưa tầm tã.

Nước dâng ngập chân cầu bắc qua sông Tô Lịch.

Nước ngập tràn miệng cống xả.

Mực nước hồ Hoàng Cầu dâng cao, toàn bộ công trình sân khấu, đường đi bộ xung quanh hồ chìm trong nước.

Đường đi với hồ hòa làm một.

Các hạng mục công cộng chìm trong biển nước.