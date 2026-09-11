Chủ nhà trần tình vụ cưa cây khiến người đi đường tử vong

Hai ngày sau vụ cây xà cừ đổ đè tử vong người đi đường trên Tỉnh lộ 511 qua xã Quảng Bình (tỉnh Thanh Hóa), ông N.Q.H. cùng con gái vẫn túc trực tại nhà nạn nhân để thăm hỏi, động viên và phụ gia đình lo hậu sự.

“Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn. Trước mắt phải lo mai táng cho bác ấy rồi mới ngồi lại để chia sẻ về vụ tai nạn này”, bà T. (vợ ông H.), nói.

Gốc cây xà cừ bị đổ ra đường có đường kính lớn, đã chết trước khi bị cắt hạ.

Theo bà T., cây xà cừ bị đổ được gia đình trồng trước nhà khoảng 20 năm. Trước mùa mưa bão năm 2025, lo cây gãy đổ, gia đình từng thuê người cắt tỉa cành. Đến năm nay, cây bắt đầu héo úa rồi chết. Lo cây có thể đổ ra đường, gây nguy hiểm cho người dân khi mùa bão đến, sáng 9/9, gia đình liên hệ thuê người và xe nâng để cắt hạ cây.

Ban đầu, gia đình dự tính sau khi cắt hạ sẽ thuê thợ mộc tận dụng thân cây làm một cặp lục bình để trang trí trong nhà.

Tuy nhiên, người có xe nâng cắt cây hôm đó đi vắng nên anh Nguyễn Quang Thọ (SN 1983, trú thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình) nhận cưa cây.

“Chú Thọ là thợ mộc, lại là anh em họ hàng, sống cạnh nhà nên chú ấy nhận cưa cây xà cừ rồi mang về làm thành lục bình. Hai bên thấy phù hợp thì đồng ý với nhau, không bàn cụ thể tiền công cắt cây sẽ trả thế nào”, bà T. kể.

Nữ chủ nhà cho hay do căn nhà nằm ngay tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại, khi cắt cây, chồng bà đã ra đường đứng cảnh báo, ra hiệu cho người đi đường tạm dừng phương tiện trong thời điểm cây đổ.

Thế nhưng, sự cố bất ngờ xảy ra. Khi cây vừa đổ xuống, ông L.Đ.T. (SN 1958, trú xã Quảng Bình) điều khiển xe máy đi qua và bị thân cây đè trúng, tử vong.

Sau vụ việc, những người liên quan đã làm việc với cơ quan công an. Gia đình anh H. cho biết trước mắt tập trung cùng người thân anh Thọ thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

“Tôi đang điều trị bệnh nên không thể đến đám tang. Từ hôm xảy ra vụ việc, con gái tôi từ Hà Nội đón xe về, đi cùng bố và người thân chú Thọ sang động viên, phụ giúp gia đình người gặp nạn lo hậu sự. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đau buồn với tất cả chúng tôi”, bà T. chia sẻ.

Hình ảnh người đi đường bị cây đổ ngã đè trúng.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND xã Quảng Bình cho biết cây xà cừ được người dân trồng từ lâu. Khi gia đình thực hiện việc cưa, cắt cây trong hành lang giao thông tuyến Tỉnh lộ 511, địa phương không được thông báo.

Theo vị lãnh đạo, chính quyền địa phương vẫn thường xuyên tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và hỗ trợ người dân cắt tỉa cây xanh dọc các tuyến đường trước mùa mưa bão.

“Sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn, đồng thời cũng là cảnh báo để chính quyền và người dân phải thận trọng hơn trong việc cắt tỉa, chặt hạ cây xanh, nhất là tại khu vực có phương tiện thường xuyên qua lại, nhằm bảo đảm an toàn”, lãnh đạo UBND xã Quảng Bình nói.

Trước đó, khoảng 8h20 ngày 9/9, anh Nguyễn Quang Thọ đang cắt thuê cây xà cừ cho một hộ dân trên Tỉnh lộ 511 (đường 4A), đoạn qua thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình. Khi cây đang đổ, ông L.Đ.T. điều khiển xe máy đi qua thì bị cây đè trúng, ngã xuống đường và bất tỉnh.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tại hiện trường, cây xà cừ đã chết, thân lớn, nhiều cành khô. Khu vực xảy ra vụ việc có lượng phương tiện qua lại liên tục.

Sau vụ tai nạn, công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập anh Nguyễn Quang Thọ để làm rõ vụ việc, trong đó xem xét dấu hiệu của tội “Vô ý làm chết người”.