Ông Hùng Cao: Iran đã 'tàn phá nặng nề' căn cứ trọng yếu của Mỹ

"Họ đã tàn phá nặng nề Bahrain", quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết trong cuộc phỏng vấn được Epoch Times công bố hôm 10/9.

Ông đề cập những cuộc tấn công của Iran nhằm vào Trung tâm Hỗ trợ Hoạt động Hải quân (NSA) ở Bahrain, nơi được dùng làm trụ sở Hạm đội 5 hải quân Mỹ và Bộ tư lệnh Hải quân Trung tâm, cơ quan phụ trách hoạt động của quân chủng này tại Trung Đông.

Khoảnh khắc được cho là tên lửa Iran lao xuống trụ sở Hạm đội 5 hải quân Mỹ trong video công bố ngày 9/7. Video: X/AMK Mapping

Phóng viên Ryan Morgan, người thực hiện cuộc phỏng vấn, cho biết ông Hùng Cao còn thừa nhận rằng thiệt hại đối với NSA Bahrain đã khiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln "không có chỗ để ghé vào".

Khi được hỏi liệu hải quân Mỹ có cần sửa chữa NSA Bahrain để duy trì hiện diện ở khu vực hay không, ông Hùng Cao cho biết "một lực lượng chuyên trách đang xem xét vấn đề đó".

Ảnh vệ tinh thương mại và video hiện trường được công bố những tháng qua cho thấy hàng loạt thiệt hại đối với NSA Bahrain, nhưng phát biểu của ông Hùng Cao đánh dấu lần hiếm hoi giới chức cấp cao Mỹ thừa nhận về mức độ tổn thất đối với cơ sở này trong xung đột Trung Đông.

Ông Hùng Cao phát biểu trong lễ biên chế tàu ngầm USS Idaho tại bang Connecticut hồi tháng 4. Ảnh: US Navy

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó bày tỏ hoan nghênh về phát biểu của quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ.

"Chúng tôi đánh giá cao sự thẳng thắn của quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao. Lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi đúng là đã 'tàn phá nặng nề trụ sở Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở Bahrain', cũng như các căn cứ khác hỗ trợ hành động gây hấn của Mỹ", ông cho hay.

USS Abraham Lincoln rời quân cảng San Diego hồi tháng 11/2025 để làm nhiệm vụ ở Thái Bình Dương, trước khi chuyển hướng tới Trung Đông để hỗ trợ chiến dịch đối phó Iran. Chiến hạm đã trải qua hơn 280 ngày trên biển, trong đó có khoảng 250 ngày liên tiếp không được cập bờ, và đang trên đường về nhà.

Truyền thông Mỹ cho biết thủy thủ đoàn đã gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần trong đợt triển khai dài ngày, trong đó nhiều người từng cố nhảy xuống biển. Chiến hạm này cũng được cho là đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vật tư như thực phẩm và đồ dùng vệ sinh.

Những thiệt hại ở NSA Bahrain trong ảnh vệ tinh công bố hồi tháng 6. Ảnh: Airbus, WSJ

Hải quân Mỹ hồi tháng 8 nói với Epoch Times rằng giao tranh đã làm gián đoạn hoạt động của các trung tâm cung ứng hậu cần truyền thống trong khu vực. Dù vậy, quân chủng này khẳng định thủy thủ đoàn USS Abraham Lincoln vẫn được cung cấp nước sạch, ăn uống lành mạnh và dùng điều hòa.

Jim Webb, cựu lính thủy quân lục chiến và hiện là nhà tư vấn an ninh độc lập, nhận định các bình luận của ông Hùng Cao cho thấy các đơn vị Mỹ sẽ tiếp tục bị tấn công nếu duy trì cách bố trí lực lượng hiện tại ở Trung Đông.

"Tôi không nghĩ có cách nào, dù là ngắn, trung hay dài hạn, để bảo vệ tốt một nơi như NSA Bahrain, chứ chưa nói đến các căn cứ hậu cần khác tại đó. Duy trì lực lượng tại các căn cứ trong khu vực sẽ khiến binh sĩ Mỹ trở thành "mục tiêu thường trực", ông cho hay.

Thiệt hại tại trụ sở Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain trong ảnh chụp hôm 1/3. Ảnh: Planet Labs

Tướng về hưu David Petraeus, cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, tháng trước cho biết chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) Brad Cooper chủ yếu giám sát hoạt động tác chiến từ xa, thay vì từ trụ sở tiền phương ở căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar.

"Nguyên nhân là vì Iran sở hữu những năng lực mà họ vốn không có trước đó, với những tên lửa và phi cơ không người lái đủ tầm bay để tập kích các cơ sở của Mỹ, cũng như gây thương vong cho quân nhân", ông cho hay.