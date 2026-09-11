Những quốc gia đặt mua chiến đấu cơ tàng hình Su-57?

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Moscow chuẩn bị giới thiệu Su-57 tại Triển lãm Hàng không Quốc tế El Alamein ở Ai Cập. Tuy nhiên, giống như các hợp đồng trước đó, Rosoboronexport không công bố danh tính khách hàng cũng như số lượng máy bay được đặt mua.

Máy bay chiến đấu Su-57. (Ảnh: MW)

Đến nay, ít nhất 3 quốc gia được cho là đã đặt hàng Su-57. Trong số này, Algeria là khách hàng đầu tiên được xác định và đã nhận những chiếc Su-57 đầu tiên vào cuối năm 2025.

Hai khách hàng còn lại chưa được công bố chính thức, nhưng nhiều nguồn tin và những thông tin được Nga tiết lộ trong thời gian qua đã đưa ra dấu hiệu về các quốc gia có thể đã ký hợp đồng.

Algeria được xem là khách hàng xuất khẩu đầu tiên của Su-57. Các máy bay đầu tiên đã được bàn giao cho Không quân Algeria vào cuối năm 2025, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với chương trình tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga.

Việc có được khách hàng nước ngoài đầu tiên cũng mở ra cơ hội để Moscow đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu Su-57, trong bối cảnh Nga đang tích cực quảng bá mẫu máy bay này tại các triển lãm hàng không quốc tế.

Dấu hiệu về một khách hàng khác xuất hiện vào tháng 2/2026, khi Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov phát biểu tại triển lãm Innoprom ở Saudi Arabia. Ông cho biết Nga đã ký một số hợp đồng xuất khẩu Su-57 tại khu vực Trung Đông, dù từ chối tiết lộ chi tiết về khách hàng.

Trước đây, Syria và Iraq từng là những khách hàng lớn của vũ khí Nga tại Trung Đông trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhưng gặp nhiều biến động sau đó. Yemen cũng từng là một khách hàng nhỏ hơn của Nga, với tình trạng bất ổn kéo dài từ năm 2011 khiến nước này khó trở thành ứng viên cho một thương vụ lớn như Su-57.

Iran được xem là ứng viên tiềm năng nhất trong số các quốc gia Trung Đông có thể đã ký hợp đồng mua Su-57, dù vậy danh tính khách hàng này vẫn chưa được phía Nga công bố chính thức.

Cuối tháng 8/2026, xuất hiện các thông tin cho rằng Không quân Kazakhstan có thể nhận chiếc tiêm kích thế hệ thứ 5 đầu tiên trong vòng 2 năm tới. Nhiều nguồn tin cho biết Kazakhstan đã đặt mua Su-57, làm dấy lên khả năng quốc gia Trung Á này chính là một trong những khách hàng mới mà Rosoboronexport đề cập.