Sáng nay Hội nghị Trung ương lần thứ Nhất khóa XIV bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

Theo thông báo về ngày làm việc thứ tư của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nêu rõ, sáng nay 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Chiều cùng ngày, Đại hội họp phiên bế mạc.

Chiều qua (22/1), Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 người, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Đại hội đã tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Đại hội Đảng

Theo kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng XIV được công bố tối cùng ngày (22/1), 10 Ủy viên Bộ Chính trị và 9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Trung ương khóa XIV. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Trung ương, từ khóa XI đến khóa XIV.

9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII khác tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. 4 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Sau khi Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Trung ương khóa mới sẽ tiến hành Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, diễn ra ngay tại Đại hội, để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.