Bão số 5 khả năng hình thành trên Biển Đông, miền Trung đã có tỉnh cấm biển

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (17/10), áp thấp nhiệt đới đang ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h và có khả năng mạnh thành bão, cơn bão số 5 năm 2023.

Đến 13h ngày 18/10, bão số 5 ở trên vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Bão sẽ đi dọc ven biển Trung Bộ và hướng về các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối và đêm nay (17/10) đến ngày 19/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 80-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 30-150mm, có nơi trên 200mm.

Ngày 19/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng biển cao 2,0-4,0m.

Quảng Nam cấm biển ứng phó với áp thấp nhiệt đới/bão

Tỉnh Quảng Nam cấm biển từ chiều 17/10 để ứng phó với mưa lũ và áp thấp nhiệt đới. Ảnh Báo Quảng Nam

Trước những diễn biến phức tạp của mữa lũ những ngày qua và áp thấp nhiệt đới/bão đang hoạt động trên biển, chiều 17/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão và tình hình mưa lũ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, tổ chức cấm biển từ 16 giờ chiều nay (17/10) cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Chủ động ứng phó với mưa lũ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, tổ chức chằng chống nhà cửa, trụ sở làm việc, kho tàng, các trường học, cơ sở y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng; cắt tỉa cành, chằng chống cây tránh ngã đổ...

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam cũng đang có 2 tàu cá bị chìm ở khu vực đảo Song Tử Tây khiến 15 người đang mất tích. Chiều 17/10, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện yêu cầu Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải huy động các lực lượng, phương tiện, khẩn trương triển khai nhanh nhất các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các ngư dân mất tích.

Đồng thời, trước những diễn biến thời tiết rất phức tạp ở miền Trung, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm "4 tại chỗ" theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

